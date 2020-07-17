愛犬愛玩維尼 龐皮歐推特很有梗

美國國務卿龐皮歐在推特帳張貼愛犬「梅瑟」與牠最愛的狗玩具合照。（取自龐皮歐推特）

2020-07-17 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐15日在個人推特帳號上張貼愛犬「梅瑟」與牠最愛的狗玩具的合照，畫面中出現各國網友用來嘲諷中國國家主席習近平的小熊維尼玩偶，引發關注。

龐皮歐否認有特殊意涵，強調那些只是填充玩偶。英國廣播公司（BBC）指出，龐皮歐有可能只是純粹貼照片，但也不排除他意有所指；維尼意指習近平或中國，愛犬梅瑟可能暗指美國或龐皮歐本人，至於大象玩偶則可能指與中國爆發邊境衝突的印度。

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