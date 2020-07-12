美在澳洲設中文媒體 重奪話語權

武警九日駐守在澳洲駐北京大使館大門處。澳洲七日才對公民前往中國旅遊發出警告，指恐面臨任意拘捕風險。（法新社）

2020-07-12 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港南華早報十一日報導，美國政府支持的媒體機構「解碼中國」（Decode China）於美國國務院和總部在英國倫敦的非營利組織「戰爭與和平報導協會」（IWPR）安排下，將在澳洲營運一個中文網站，並於當地推出中文新聞服務。此一消息正值中、澳緊張關係加劇，南早認為，解碼中國似乎有備而來，旨在重塑澳洲的中文輿論市場。

澳洲中文輿論 北京勢力主導

批評人士指稱，澳洲中文輿論市場被對北京友好的聲音主導。該機構在澳洲營運，代表針對中國的話語權之爭升溫。該機構總部在雪梨，主管有雪梨科技大學副教授馮崇義和前澳洲科廷大學「中國研究」負責人楊慧玲。馮在中國海南省出生，常撰文批評中國國家主席習近平與北京對海外華人的影響力。在美、澳發行、常批判中共的中文週報「看中國」（Vision Times）總經理瑪雷．馬（Maree Ma）則擔任解碼中國的秘書。

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IWPR宣稱其任務是在「全球爆發衝突、危機和政權過渡的國家」，透過培訓、指導與其他支持計畫，協助記者及公民社會「大力發聲」。該協會和美國國務院合作，在全球撥付和管理補助款。

澳洲幾個最大的媒體集團，包括總部在雪梨的「中文報業集團」與在墨爾本的「全球CAMG媒體集團」在內，背後都有許多網站、報紙及廣播電台、電視台，以滿足全澳據估計達六十萬名中文使用者的需求。而這幾個最大的媒體集團中，有些的部分股權為中國國有媒體所有。

「澳中關係研究所」二○一六年一項針對過去二十年來，澳洲中文媒體對中國的新聞報導研究發現，報導內容從「大部分是批判」轉變為「同情甚或支持」。執行該研究的雪梨科技大學教授孫皖寧表示，某種程度上，中國的宣傳已變得與澳洲的中文媒體結合成一體。

智庫「澳洲戰略政策研究所」分析師許秀中亦說，解碼中國可能滿足澳洲當地對能夠採取批判北京立場的中文新聞機構的迫切需求。

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