「武肺人傳人 北京去年底就知」

前香港大學研究員閻麗夢，接受美國福斯新聞專訪。她指稱中國政府早知武漢肺炎可能人傳人，卻隱匿疫情。（取自網路）

2020-07-12 05:30:00

港大女研究員出逃美國當吹哨者

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國福斯新聞十日播出前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢專訪。她自稱是全球最早研究武漢肺炎病毒的研究人員之一，但由於中國政府拒絕讓海外和香港專家在中國做研究，她只好求助於一名中國疾病預防控制中心的科學家朋友，該友人去年十二月卅一日就告訴她武肺會人傳人。閻麗夢因此相信，中國政府其實早就很瞭解武肺病毒。惟根據世界衛生組織（WHO）一月九日發布的聲明，中國當局仍通報該病毒「並不會輕易發生人際傳染」。

港大教授知情 卻無作為

在廣州市「南方醫科大學」取得博士學位的閻麗夢聲稱，該友人當時有相關病例的第一手消息，她將此人所說的一些初步發現，向其在港大「世衛H5參考實驗室」的主管潘烈文教授報告，但潘「只點了點頭」，要她繼續做研究。她並指稱，領導該實驗室的裴偉士（Malik Peiris）教授亦知情，卻毫無作為。裴也名列WHO「關於二○一九新冠病毒的國際衛生條例突發事件委員會」顧問。

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在中國的醫生友突噤聲

閻說，她與其他在中國各地的同事曾討論該病毒，但她很快就注意到風向驟變，大家突然絕口不提，更遭警告別多過問。隨著人傳人的案例暴增，嚇壞各醫院和中國疾控中心，但院方不能談。她指稱，其一月十六日再度向潘烈文報告，但潘叫她「保持沉默、小心謹慎」，就「像他以前警告過我，別碰觸紅線」，「我們會惹麻煩，還會『被消失』」。

拋夫離港 青島父母被訊

閻指出，「我知道他們（中國政府）怎麼對付『吹哨者』」。她與名為Lu Deh的香港部落客討論後，他認為她得離開香港，或許去美國。閻央求和她同實驗室的丈夫一起走，但他「生氣地怪我」，說「他們會殺了我們大家」。她四月二十八日隻身離港，在洛杉磯國際機場被海關攔下時，宣稱是來揭發武肺真相，並要求保護免遭中國殺害。接著她被美國聯邦調查局（FBI）問話幾小時後放行。閻宣稱，官方派員大肆搜查她位於青島市的小公寓，並偵訊其父母。她還說，中國政府正企圖「鬥臭」她，包括在網路上攻訐她。

世衛、中國 否認她身分

對此，WHO否認閻、潘或裴三人曾直接為WHO工作。中國駐美大使館也說，不知道有閻這號人物。FBI對她的說法不置可否。香港大學十一日晚間回應表示，閻麗夢所說與校方理解的關鍵事實並不相符，指她於去年十二月至今年一月，從未在港大進行所宣稱的研究。

五月還是職員 港大不認

香港媒體「立場新聞」報導，在五月的港大公衛學院職員名單中還能找到她，六月時就被刪除。港媒「香港01」則報導，其雙親及同學認為，她是遭流亡美國的中國房地產大亨郭文貴和美國白宮前首席策士巴農的脅迫與操控。華爾街日報九日報導，FBI正調查郭和資助他在美國從事媒體活動的資金，包括他與巴農的合作。

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