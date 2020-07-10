防個資「送中」美擬封殺中國APP

美國國務卿龐皮歐八日指出，川普政府將採取行動，確保中國政府無法透過電信與社群媒體取得美國公民的私人資訊。（路透檔案照）

2020-07-10 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐八日指出，川普政府將採取行動，確保中國政府無法透過電信與社群媒體取得美國公民的私人資訊。在龐皮歐六日表態美國政府考慮封殺Tik Tok等中國APP後，美國國安顧問歐布萊恩八日也表示，川普正在考慮封殺中國社群媒體Tik Tok。

臉書推特拒絕港府 籲企業跟進

龐皮歐也讚許Google、推特、臉書拒絕提交用戶資訊給香港政府，呼籲其他企業跟進，並重申盟國與國際社會需協助建構不受中國政府影響的全球電信基礎設施，下個百年的基礎設施，必須建構於西方的理念上。

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谷歌員工爆終止中國雲端計畫

根據彭博報導，Google二○一八年初開始推動雲端服務「隔離地區」（Isolated Region）計畫，試圖解決中國相關法規限制，以打入中國市場。但兩名員工匿名爆料，早在二○一九年一月，Google就考慮到美中關係日益緊張，決定將「隔離地區」計畫重心轉移至相關法規一樣比較嚴格的歐洲、中東、非洲國家，但由於疫情激化了地緣政治的緊張情勢，這項計畫最終仍於今年五月被完全放棄。

其中一名爆料員工指出，該計畫的雲端服務是由Google提供，但控制權掌握在第三方，像是當地公司或政府。這種做法能滿足「主權敏感市場」如中國、歐盟對個人資訊的關切，也有助弭平他國對美國政府會秘密監控Google資訊的疑懼。

其中一名員工說，「隔離地區」被設計為在中國推出的潛力產品，但美國抵制中國電信巨頭華為，與武漢肺炎疫情等關鍵的政治障礙，阻撓了該計畫在中國與其他地方推行。

但Google發言人澄清，Google並沒有衡量於中國提供Google雲端平台的選項，「隔離地區」計畫並非因為地緣政治或疫情問題中止，而是相較之下，其他的方案能提供更好的結果。不過，發言人並未進一步說明更好方案的細節。

面對美國步步進逼，中國外交部長兼國務委員王毅九日於「中美智庫媒體論壇」提出兩國關係重回正軌三建議，分別是呼籲美國「開放所有對話渠道」、「梳理與訂定合作、對話、管控清單」、「聚焦與展開抗疫合作」，強調雙方都不該試圖改變對方，「中國不會也不可能變成另一個美國」，並批評美國現今的對中政策充滿情緒化的宣洩與「麥卡錫式的偏執」，幾乎是杯弓蛇影、草木皆兵。

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