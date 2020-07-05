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禁書時代來了 黃之鋒著作被下架

一名西藏流亡人士四日在印度達蘭薩拉（Dharamsala）持染上血手印的港區國安法條文影本，以及寫有「我與香港同在」的標語，聲援同受中共打壓的香港人。（美聯社）

一名西藏流亡人士四日在印度達蘭薩拉（Dharamsala）持染上血手印的港區國安法條文影本，以及寫有「我與香港同在」的標語，聲援同受中共打壓的香港人。（美聯社）

2020-07-05 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕措辭空泛的「港區國安法」生效後，繼「光復香港，時代革命」口號二日被港府公告為具「香港獨立」等「顛覆國家政權的含意」，前香港政治團體「香港眾志」秘書長黃之鋒、擔任香港民主派會議召集人的公民黨籍立法會議員陳淑莊、推動香港自治的學者陳云根（筆名陳雲）多本著作四日下午也在香港公共圖書館系統呈「覆檢中」狀態。屯門圖書館館員透露一早收到「上頭下令」，意味香港禁書時代正式來臨。

香港公共圖書館目錄顯示，陳淑莊有三本著作，探討保育、普選、遊行示威、電視牌照等議題的《邊走邊吃邊抗爭》「目前沒有項目在館內架上可供外借」；陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衛戰》、《香港遺民論》、《身土不二》，狀態亦同；黃之鋒僅著《我不是英雄》、《我不是細路：十八前後》，則全遭封殺，但記者當天中午試圖預約時，明明還在「館內架上」。

無獨有偶，香港親北京媒體如文匯報上月十六日就曾點名「香港公共圖書館公然擺放黃之鋒、陳淑莊等宣揚『港獨』及暴力的書籍」，康樂及文化事務署當時承諾依法覆檢，「不能有鼓勵讀者犯法的內容和建議」。

黃之鋒以「焚書坑儒」、「香港和大陸真是無分別」形容此事，指「白色恐怖不斷瀰漫」，「港區國安法」根本是「以言入罪」的工具。陳淑莊則感到「莫名其妙一頭霧水」，因《邊走邊吃邊抗爭》在六年前「佔領中環」運動前就已出版，為何現在才出問題。

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