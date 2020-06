中英對照讀新聞》Exports of ramyeon, kimchi jump amid pandemic 疫情期間 韓泡麵、泡菜出口大增

在南韓,泡麵可謂每個家庭的生活必需品之一。圖為2月21日大邱市疫情嚴重期間,一間超市貨架上的泡麵被搶購而所剩無幾。(美聯社檔案照)

2020-06-28 05:30:00

◎茅毅

In the January-May period, exports of ramyeon and kimchi jumped 36 percent and 37 percent on-year, respectively, to $249 million and $162 million, according to the Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.

根據「韓國農水產食品流通公社」,1至5月期間,南韓泡麵和泡菜的外銷,分別年增36%與37%,達到2.49億美元及1.62億美元。

Higher demand for ramyeon was also helped by the global popularity of Chapaguri, a signature noodle dish from the Oscar-winning film "Parasite."

南韓泡麵的需求增加,也是受到「浣熊炸醬麵」在全球聲名大噪的助長,此種泡麵是從贏得奧斯卡金像獎的(南韓)電影「寄身上流」裡看到的代表性麵食。

Sales of the two food items have been on the rise as more people opt to stay home and order food online amid virus fears, it said.

該公社說,這兩種食品的銷售已在上升,由於疫情期間,更多人選擇待在家和網路訂餐。

新聞辭典

signature:名詞,特徵、識別標誌、代表性(招牌)、簽名(署)、畫押。These are signature Taiwanese snacks.(這些是代表性的台灣小吃。)

on the rise:片語,在上升、在增加(長)。Police say teenager crime is on the rise.(警方說青少年犯罪增加。)

opt:動詞,選擇、挑選。Most people opt to have the operation.(大多數人選擇動手術。)

