死了一個醫師… 網路「李文亮們」仍遭打壓

率先披露武漢肺炎疫情的「八君子」之一、中國眼科醫師李文亮，七日凌晨不敵病毒摧殘辭世。圖為李文亮過去看診時戴著口罩（左）以及病逝前住院戴上呼吸器（右）。（法新社）

2020-02-08 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕消息人士指出，儘管武漢肺炎疫情吹哨者之一、中國眼科醫師李文亮之死引發群情激憤，但當局鎮壓其他同樣勇於揭露疫情真相的中國民眾的惡行並未因此暫歇，不但持續騷擾公民記者，連幫李文亮寫傳記的同事都被帶走與訓誡。此外，人權組織指出，中國至少有三百多人被控在網路上散播疫情謠言與受罰。

300多人被控散播疫情

美國華人電台「希望之聲」七日報導引述一名人在武漢的張姓消息人士的話指出，李文亮過世後，他的一名同事幫他寫了個傳記，未料當晚就被警察帶走，整整傳喚八小時，「寫了個訓誡書才放出來」；至於曾前往武漢的醫院採訪疫情現況的公民記者方斌與陳秋實也頻遭騷擾，其中一度被捕的方斌被守在樓下的便衣與國保困在家中，而在前往武漢方艙醫院採訪後便失聯的網紅律師陳秋實，七日據信已被武漢警方控制。

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總部設在美國華府的非政府組織「中國人權捍衛者」（ＣＨＲＤ）彙整中國官方媒體的相關報導指出，從一月廿二日到卅一日，至少有三二五名中國網友被控在網路上散播與武漢肺炎疫情相關的「謠言」，並遭罰款、口頭警告、訓誡，或行政拘留三到十五天，情節與李文亮當初遭訓誡類似。推特帳號「中國文字獄事件盤點」則統計，中國各地因在社群媒體與網路平台上論及武漢肺炎疫情而遭處置的案例超過兩百起。

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