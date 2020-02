俄羅斯公司「克里歐魯斯」提供人體冷凍服務,寄望未來科技可讓死者解凍後復活。圖為人類大腦,僅供示意,與此新聞內容無直接關聯。(法新社檔案照)

2020-02-08 05:30:00

◎周虹汶

When Alexei Voronenkov’s 70-year-old mother passed away, he paid to have her brain frozen and stored in the hope breakthroughs in science will one day be able to bring her back to life.

阿列克西.沃龍寧科夫70歲的母親過世時,他付錢把她的大腦冷凍儲存,希望科技上的突破有朝一日能讓她起死回生。

It is one of 71 brains and human cadavers - which Russian company KrioRus calls its "patients" - floating in liquid nitrogen in one of several metres-tall vats in a corrugated metal shed outside Moscow.

這是71顆大腦與人類屍體的其中之──俄羅斯公司「克里歐魯斯」稱之為「病人們」──在坐落於莫斯科郊外一座金屬浪板棚子內,漂浮在裝有液態氮的多個數公尺高桶中。

They are stored at -196 degrees Celsius with the aim of protecting them against deterioration, although there is currently no evidence science will be able to revive the dead.

以攝氏零下196度保存,旨在避免它們變質,雖然目前沒有證據顯示,科學將可以讓死者復活。

"I did this because we were very close and I think it is the only chance for us to meet in the future," said Voronenkov who intends to undergo the procedure, known as cryonics, when he dies.(Reuters)

打算死時採用這套人體冷凍技術程序的沃龍寧科夫說,「我這樣做是因為我們很親密,我想這是我們未來相遇的唯一機會。」(路透)

新聞辭典

breakthrough:名詞,指重大進展、突破。例句:He may experience a crisis, or a breakthrough.(他可能經歷危機,或是突破瓶頸。)

corrugated:形容詞,指縮成皺紋的、波紋的、有瓦楞的。corrugate為動詞,指起皺紋、成波狀。例句:She corrugated her brows.(她皺起眉頭。)

revive:動詞,指甦醒、復元、復興、重新流行、回想起、重演。例句:A cup of coffee can revive you. (一杯咖啡能讓你恢復元氣。)

