網路謠傳中國停工 港人改搶廁紙

香港近來盛傳防疫措施導致當地米、廁紙等物資短缺，激起民眾恐慌性購買心態，戴著口罩也要出門囤貨，有人成功地把掃貨戰利品大包小包拎回家。（彭博）

2020-02-07 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港六日新增兩人檢體對新型冠狀病毒呈陽性反應，加上當天多一例確診，研判全港應至少已有廿四人感染武漢肺炎。無奈當地除了已鬧一陣子口罩荒外，五日更因網路傳言「內地」工廠停工，多種日用品如衛生紙、廚房紙巾等將缺貨，造成港人瘋搶衛生紙，這也是繼搶購口罩、消毒酒精、殺菌濕紙巾與糧食後，最新一波恐慌性購買潮。

香港《南華早報》六日指出，當地最新確診病患為五十五歲女性，她的五十六歲丈夫在中國深圳市工作，且前一天才在香港確診。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這是第六宗家庭內群聚感染個案，六例應該都是本土感染。至於檢體對新型冠狀病毒呈陽性反應但尚未宣告確診的兩人，近來皆不曾出境，再度印證香港傳染病學家袁國勇六日根據前廿一名確診病患多無旅遊史得出的結論：本地傳染鏈已開始，香港恐出現社區爆發。

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與此同時，網路謠傳香港廁紙缺貨，港人因此爭相搶購甚至大打出手。香港政府五日出面澄清指物資短缺皆屬謠言，除了對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾外，當局也已和主要食品供應商溝通確認過，目前食米、麵食等存貨充足，市民無須擔心。

主張對中國全面封閉邊境來防疫的香港醫護人員工會「醫管局員工陣線（HAEA）」三日起的罷工行動，也在五日遭到中國駐法國大使盧沙野高官譴責。他就中國疫情在法國舉行的中外記者會上，則批評HAEA「無恥」的「封關」訴求，強調「全面關閉邊境違反世界衛生組織的建議。對香港來說，保持同祖國內地的聯繫才是正確的」，在香港疫情加劇的同時，罷工的「這一小撮人」竟不趕緊救人，根本「居心叵測」並「突破了職業道德的底線」。

香港近來盛傳防疫措施導致當地米、廁紙等物資短缺，激起民眾恐慌性購買心態，戴著口罩也要出門囤貨，有人成功地把掃貨戰利品大包小包拎回家。導致其他民眾面對超級市場空空如也的貨架。（美聯社）

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