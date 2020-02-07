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委國反對派領袖瓜伊多 以元首身分進白宮

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多，五日以國家元首身分在白宮與美國總統川普會談。（法新社）

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多，五日以國家元首身分在白宮與美國總統川普會談。（法新社）

2020-02-07 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）五日以「國家元首」的身分，至白宮與川普閉門會談，但卻疑似因為恰逢參議院表決川普彈劾案，白宮無預警取消了兩人在橢圓形辦公室受訪的行程。同日，瓜伊多也與美國副總統彭斯見面。

瓜伊多四日獲邀出席川普發表年度國情咨文演說，他誓言摧毀委內瑞拉的「暴君」馬杜羅政權，並聲稱瓜伊多是委國真正、合法的領導者，獲得全場喝采。

白宮五日的聲明指出，川普誓言終結馬杜羅的貪腐、暴力專政，兩人透過此一歷史性的討論探究如何加快委國的民主過渡。白宮發言人表示，川普與瓜伊多在閉門會議中，商議確保讓所有委國人回歸自由的重要性。美國和大部分西方與拉丁美洲等近六十個國家認為，馬杜羅二○一八年的總統選舉結果不合法，身為國會議長的瓜伊多依照委國憲法，應該出任臨時總統，瓜伊多才是委國真正的領導人。

對此，委國總統馬杜羅在公開演說中，抨擊川普「因傀儡瓜伊多的支持而墜入瘋狂」，呼籲美國有識之士出面阻止川普的「干預主義、非法與不道德的」政策。美國國家安全顧問歐布萊恩則呼籲俄羅斯、古巴、中國停止支持馬杜羅政權。

一名美國資深官員五日透露，美國總統已經下令加速對委國馬杜羅政權的施壓，並警告與馬杜羅政權關係密切的俄羅斯石油（Rosneft）、雪佛龍（Chevron）、印度石油集團信實石油（Reliance Petroleum）、西班牙力豹仕油業集團（Repsol）等能源公司，都應該開始小心行事，美國會謹慎看待他們在委國間接或直接支持馬杜羅政權的活動。

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