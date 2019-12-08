中國網遊「打漢奸」 醜化反送中

上千名香港親中人士7日舉辦「愛國護港」集會，參加者持中國國旗力挺港府和北京，期間也有人朝記者包圍、叫囂、動手動腳。（美聯社）

2019-12-08 05:30:00

港府唱雙簧 同步譴責示威者

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近日出現的全新線上遊戲「全民打漢奸」，讓玩家體驗懲罰香港「反送中」運動重要推手的快感，受到中國網友熱烈追捧，卻在其他地區引發抨擊。香港政府六日發聲明譴責部分呼籲外國關切香港的政治人物，更挨批配合遊戲抹黑民主派。與此同時，在八日的「國際人權日」大遊行前夕，香港七日亦有親中派「愛國護港」集會，卻傳出記者和學生遭包圍、追打的衝突。

「全民打漢奸」的玩家須在背景為香港街頭的畫面中，使用手掌、拖鞋、球棒等道具追打、捉住八名「漢奸」，便算過關，包括宋朝權臣秦檜，以及以民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰、香港眾志秘書長黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、前立法會議員羅冠聰、前政務司長陳方安生等人為原型的人物，令不少中國網友大讚「紓壓」。

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不僅如此，港府六日晚間罕見發表聲明，譴責部分政治人物促請外國政府和議會干預香港事務。港媒指出，全民打漢奸遊戲的「七名通緝犯」，都曾赴美國和歐洲，呼籲政界、議會人士支持香港民主運動，促成美國、義大利等國通過挺港法案或決議案，港府疑配合抹黑這些政治人物。

香港美商會長 入境澳門被拒

根據路透七日報導，香港美國商會會長塔拉．約瑟夫（Tara Joseph）表示，她當天前往澳門參加香港美國商會在澳門舉行的舞會，卻在入境時遭扣留兩小時，之後被拒絕入境，且當局並未解釋拒絕原因。

另外，中共中央政治局常委楊潔篪七日也與美國國務卿龐皮歐通話，批評美方推動「香港人權與民主法案」、「維吾爾人權政策法案」是對中國內政的粗暴干涉。

民陣今上街 三千警力戒備

八日由民陣主辦、獲警方發放「不反對通知書」的遊行蓄勢待發，將自下午三時至晚間十時，從維多利亞公園遊行至遮打道，爭取港府回應「五大訴求」，參與人數預料相當可觀，警方也將派出三千警力戒備。對此，港府稱已記取教訓，也盼港人屆時秉持和平理性。正在訪問北京的香港警務處長鄧炳強，七日參與天安門升旗時，稱對國家強大感到激動，未來「止暴制亂」手段將剛柔並濟。

親中派遊行 追打記者學生

七日在中環愛丁堡廣場則有上千人集會，聲援疑因支持反送中，而遭遞解出境的印尼移工Yuli Riswati。灣仔亦有數百名親中人士集會，其中不少為說普通話者。期間，端傳媒等多家媒體記者遭包圍、推撞，被怒罵「黑記」、「暴徒」，並被要求交出相機和手機查看照片，甚至有浸會大學學生記者遭踢踹、投擲物品。意外的是，不少親中媒體亦成目標，包括北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）控制的大公報。

中國近日出現的全新線上遊戲「全民打漢奸」，讓玩家體驗懲罰香港「反送中」運動重要推手的快感，受到中國網友歡迎。（取自網路）

中國近日出現的全新線上遊戲「全民打漢奸」，讓玩家體驗懲罰香港「反送中」運動重要推手的快感，受到中國網友歡迎。（取自網路）

中國近日出現的全新線上遊戲「全民打漢奸」，讓玩家體驗懲罰香港「反送中」運動重要推手的快感，受到中國網友歡迎。（取自網路）

中國近日出現的全新線上遊戲「全民打漢奸」，讓玩家體驗懲罰香港「反送中」運動重要推手的快感，受到中國網友歡迎。（取自網路）

上千名香港親中人士7日舉辦「愛國護港」集會，參加者持中國國旗力挺港府和北京，期間也有人朝記者包圍、叫囂、動手動腳。（美聯社）

香港親中人士七日舉辦「愛國護港」集會，號稱有三千人參加，警方估計則為一千五百人。（路透）

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