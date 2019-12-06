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烏俄對峙 異國戀情侶互披國旗掀論戰

俄羅斯女子庫茲涅佐娃的未婚夫是烏克蘭人，他們日前披著各自母國國旗合照在波蘭放閃，引發兩極民意。（取自網路）

俄羅斯女子庫茲涅佐娃的未婚夫是烏克蘭人，他們日前披著各自母國國旗合照在波蘭放閃，引發兩極民意。（取自網路）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基預定九日展開和談，以解決兩國五年來僵局，但社群媒體版面近日卻由俄國女子庫茲涅佐娃（Kuznetsova）和來自烏國的未婚夫披著各自國旗放閃合照的鏡頭搶先攻佔。因此爆紅的庫茲涅佐娃雖強調當初拍照沒有任何政治意圖，但網路上已是毀譽參半。

拍攝地是白俄羅斯首都明斯克之饒舌歌手考茲（Max Korzh）上月廿七日於波蘭首都華沙舉行的表演場合上，她發現許多來自鄰近國家的聽眾紛紛帶著自家國旗，才靈機一動請路人掌鏡：當場借來烏、俄國旗各一面分別圍身上，彼此額頭互靠相擁，豈料引發網路瘋傳。

俄國二○一四年併吞烏克蘭所屬克里米亞並暗中支持烏東親俄民兵以來，兩國陷入緊張關係已逾五年，這張照片也在網路引來好壞參半評論。有人稱之「叛國」證據，因烏東戰事導致雙方近一．三萬人喪生，部分烏克蘭網友要「來人告訴這個年輕人，有多少烏克蘭小孩因他女友肩上掛著的三色旗變成孤兒？」

但也有人盛讚這張照片為「愛超越政治」的鼓舞之作。對此，庫茲涅佐娃欣然接受，她認為這代表渴望和平的民意。事實上，根據俄國上月最新民調，五十六％俄羅斯民眾正面看待烏克蘭，烏國民眾也有五十四％對俄國有正面看法。

庫茲涅佐娃說，她正面以對，希望藉這張合照啟發人心：「愛能征服一切」，「萬物皆可美好」。

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