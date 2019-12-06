逾600女孩被賣到中國 巴基斯坦冷處理

涉嫌人口販運的中國人在巴基斯坦遭拘，五月十一日在拉合爾市出庭時試圖遮住面容。（美聯社檔案照）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由於過去的一胎化政策，中國性別比嚴重失衡，周邊國家因此興起了販運新娘至中國的生意。美聯社五日獨家報導，巴基斯坦調查人員日前列出了多達六二九人的被販運新娘清單，起訴三十一名涉案中國人，但由於巴國當局欲維持與中國的良好關係，無罪釋放涉案嫌犯，並施壓調查單位。

傳巴國新娘遭摘器官

以伊斯蘭教為大宗的巴基斯坦，境內許多弱勢、貧窮的基督教社區成為新娘販運商的目標，甚至連社區中的基督教牧師，都被控協助販運商尋找合適的新娘。一名長期研究巴國人口販運的官員表示，中國與巴國的販運商能從新郎方賺取四百萬至一千萬巴基斯坦盧比（約七十六萬至一九八萬台幣），卻只付給新娘的家庭大約二十萬盧比（約四．五萬台幣），利潤相當可觀。

請繼續往下閱讀...

官員補充，被賣去中國的新娘們，常受到肢體與性暴力，或被逼迫去賣淫；雖然尚未有明確證據，但至少有一份調查報告指出，曾有被送去中國的巴國新娘被摘取器官。

在中國的「一帶一路」政策下，巴基斯坦經由「中巴經濟走廊」計畫獲得中國巨額資助。為了避免中巴關係出現裂痕，巴國當局一直試圖壓下新娘販運的調查。據悉，當局對聯邦調查署的調查人員施加了龐大的壓力，部分官員甚至被調職。幾名不願具名的巴國官員透露，對新娘販運的調查已經放緩，當地媒體也遭到施壓，減少報導相關事件。

今年九月，巴國的調查單位向總理伊姆蘭汗（Imran Khan）提交了一份題為「假中國婚姻案件」的報告，列出了五十二名中國籍涉案者與二十名巴基斯坦籍涉案者。

而在十月三十一名中國涉案者遭釋放之前，還有其他與新娘販運案相關的案件，涉及報告提及的其餘二十一名中國人，但所有中國籍被告最後都獲得保釋，安然離開巴國。

巴基斯坦的基督教女性由於生活貧困，易受新娘販運商利誘。圖為一名巴國女性拿著她與中國丈夫的結婚文件。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法