香港區議會選舉 7成投票率寫新高

香港區議會選舉廿四日投票，受到近來「反送中」運動激勵，投票率與投票人數雙雙打破香港主權移交後的所有選舉紀錄！（路透）

2019-11-25 05:30:00

打破香港主權移交後 所有選舉紀錄

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港區議會選舉廿四日投票，受到近來「反送中」運動激勵，投票率與投票人數雙雙打破香港主權移交後的所有選舉紀錄！截至晚間九時卅分（同台灣時間），投票率已近七成，有近兩百九十萬人投票，不少投票所都出現罕見的排隊人龍。普遍認為投票率必將突破七成，有利於泛民主派選情。有年輕選民表示，希望能藉由手中一票改變社會，表達對民主抗爭的支持。

四一三萬登記選民將選出香港十八個行政區的四五二席區議員，投票時間從清晨七時卅分至晚間十時卅分，估計初步結果將在午夜過後產生。累積投票率在晚間九時卅分達六十九．○四％，超越上屆二○一五年同時段的四十三．六二％，增幅近六成，投票人數逾二八五萬三千人。

請繼續往下閱讀...

選民盼手中一票 表達支持民主抗爭

每次投票都不缺席的陳女士驚呼，十多年來從沒看過這麼多人排隊等投票，有人甚至排了超過一小時。十九歲的首投族吳姓學生說，自己的一票也許發揮不了什麼作用，但仍希望能藉此改變社會，以某種方式支持民主抗爭。九○年後出生的余姓男子特地搭機從日本趕回香港投票，除了行使公民權，也要藉手中一票為目前的抗爭爭取更大空間。

目前區議會由親中建制派把持，掌握七成席次，泛民主派翻盤變天的難度不低，但投票率高對泛民主派有利。爭取連任的香港島中西區民主黨區議員吳兆康就說，看到這麼多人出來投票，讓他熱淚盈眶，「這對我來說是好事，但更重要的是對香港來說也是好事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法