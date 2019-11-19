數百示威者 留守理大抗警

受困理大的示威者，從高處以繩索垂降至鄰近的高架道路脫逃。（美聯社）

2019-11-19 05:30:00

約百名中學生 食、水缺補給

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港民主抗爭者十六日起與警方在香港理工大學持續對峙，引發「反送中」運動近六個月來最嚴重的暴力衝突。十八日晚間仍有約四百至五百名示威者留守理大，其中包括台灣戴姓高中生等約一百名中學生。一名受困理大的女學生表示，他們被警方包圍，無法離開理大，沒有食物、飲水供給，警方卻朝他們狂射催淚彈、橡膠子彈與實彈，呼籲外界伸出援手。

家長跪求警方 盼能見到孩子

港府保安局局長李家超十八日證實，將對理大校園內所有人士控以「暴動罪」，包括學生、示威者、志工、急救員等。晚間，部分示威者以繩索從高處垂降至聯外高架道路，再以機車接送逃離警方封鎖線，卻遭警方狂射催淚彈、多方圍捕。逾兩百名受困者家屬與聲援者晚間在理大尖東橋外靜坐，欲以「和理非」形式聲援示威者，還有家長跪地哀求警方，盼能見到受困的孩子。

請繼續往下閱讀...

為分散包圍理大的警力，進而營救受困者，大批民眾十八日一早便在鄰近的佐敦、尖沙咀等地集會示威並架設路障，高呼「救Poly（理大）」口號，遭警方以催淚彈、布袋彈與橡膠子彈驅離。隨著時間推進，聲援者示威範圍擴展到較遠的油麻地、中環、太古。入夜後，理大外圍的抗爭者試圖推進防線，與警方不斷拉鋸，警方揚言若抗爭者使用汽油彈，警方將動用實彈戒備。據稱有八至十萬人在連接旺角與尖沙咀兩大主要商業區的彌敦道抗議，向警方投擲汽油彈，警方則以催淚彈回敬，甚至以AR-15步槍恫嚇示威者。

遭警方圍困的理大方面，示威者曾於中午試圖突破警方封鎖未果，直到下午二時，警方才允許紅十字會成員進入理大救治傷者，之後陸續有傷者在紅十字會成員的陪伴下步出理大。由於理大內尚有百名中學生，民主黨立法會議員葉建源與三十多名中學校長共同呼籲雙方保持冷靜，促請警方允許校長、老師進入理大斡旋，協助未成年學生平安離開。

至於廿四日的區議會選舉，香港政制及內地事務局局長聶德權表示，暴力升級增加選舉無法如期舉行的風險，若希望選舉如期舉行，應停止暴力、停止破壞交通設施。他還說，若投票當日突然必須中止投票，將於隔週同一時間繼續未完成的投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法