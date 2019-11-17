《雙城記》撐港 台派大聯盟今晚守護民主

滅火器將演唱新歌《雙城記》，由香港詞神林夕填詞，描述曾歷經白色恐怖的台灣及現今香港，熱血曲風搭配細膩歌詞，向正在爭取自由的香港人傳達支持與溫暖。（取自網路）

2019-11-17 05:30:00

〔記者李欣芳、吳孟倫／台北報導〕近來香港局勢轉趨緊張，由於香港廿四日將舉行區議會選舉，各方關注選舉結果。由約三十個台派團體組成的「守民主護台灣大聯盟」，今晚將在台北自由廣場舉辦「撐香港，要自由」演唱會，以音樂會及短講形式挺香港，參與聯盟籌備活動的台灣之友會執行長蔡淑美昨受訪表示，不希望今日香港變成明日台灣，因此期盼今晚挺香港的音樂演唱會，大家一起來。

今晚的「撐香港，要自由」演唱會，將從傍晚五時四十分開始，預計晚間九時結束。邀請的表演嘉賓包括滅火器樂團、董事長樂團、朱頭皮蕭福德樂團、大支、陳明章等人，也特別邀請香港民運人士黃之鋒拍攝一段影片，感謝台灣對香港的支持。

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滅火器將演唱新歌《雙城記》，由香港詞神林夕填詞，描述曾歷經白色恐怖的台灣及現今香港，熱血曲風搭配細膩歌詞，向正在爭取自由的香港人傳達支持與溫暖。歌曲ＭＶ搭配香港抗爭的畫面，加上「他們用彈藥回答，不中聽的喧嘩」、「熱血讓熱血者，走到遍地開花」、「無恥逼迫出無畏的人，在權威之下，無權說害怕」等歌詞，深刻描繪人民面對暴政無所畏懼的精神。

滅火器表示，曲子在今年三月便完成，曲末引用了電影《悲情城市》的配樂，本想以一九四九年的台灣為背景填詞，但六月時在金曲獎認識林夕並一同合作，將過去的台灣與現在的香港結合，無奈地說：「沒想到的是，今日香港的遭遇，跟七十年前的台灣越來越像。」

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