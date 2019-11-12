痛批黑警屠城 何韻詩籲港人不能麻木

香港民主抗爭者發起全港「大三罷」行動，民眾響應號召走上街頭。許多人舉手張開手掌，象徵成立獨立調查委員會等「五大訴求」缺一不可。（歐新社）

2019-11-12 05:30:00

〔編譯黃靖媗、茅毅／綜合報導〕在香港十一日的「大三罷」行動中，警方向示威者連開三槍，中槍者情況危殆，但中國社群平台相關討論幾乎一面倒支持開槍，中共鷹派黨媒「環球時報」總編輯胡錫進更透過「微博」聲援港警，強調中國武警部隊與人民解放軍駐港部隊，隨時可依「基本法」入港增援，「什麼都不用怕」。

中媒竟嗆︰武警軍隊隨時可入港

多次在「反送中」抗爭期間進出香港的胡錫進聲稱，「作為一名媒體人，堅決支持這名港警開槍擊倒圍攻他的暴徒」，並抨擊香港與西方媒體噁心，將焦點置於「警察開槍」，卻「淡化暴徒的違法犯罪惡行」。胡錫進也在「推特」轉貼當日西灣河衝突影片，員警遭示威者攻擊，以實彈還擊，反問紐約與倫敦的警察，「在這種狀況下會開槍嗎？」

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微博上也有一些粉絲數量眾多的「大Ｖ」和自媒體轉貼此事，痛批示威者是「暴徒」、「廢青」，警察是「被迫開槍」。七月底在葵涌持霰彈槍瞄準示威者而紅遍中國的香港「光頭警長」劉澤基，也在微博轉發西灣河現場的開槍片段，聲稱「不要認為警察永遠不會開槍，這才是國際標準」，但稍晚又撤文。

對此，向來敢言的香港男星杜汶澤則透過「臉書」發表一篇背景反黑的貼文，沉痛表示這是「1111黑警屠城」。支持「反送中」抗爭的女歌手何韻詩也痛批黑警屠城，質問見到一條條人命「被自殺、被跳樓、被跳海」，還覺得是巧合？呼籲港人「絕不能麻木」。還有網友以「港版六四」形容十一日的血腥鎮壓。中國民運人士王丹則寫道，港警向民眾開槍，「痛心疾首！悲憤交加！」但「鮮血不是水，絕對不會白流！」

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