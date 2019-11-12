香港大三罷》港警實彈鎮壓 示威青年命危

香港民眾11日發起罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，一名在港島西灣河執勤的交通警察，近距離朝一名21歲示威者發射實彈，擊中他的腹部，送醫後緊急動手術切除部分右肝和整個右腎，轉入加護病房，目前情況危殆。（法新社）

2019-11-12 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港網友十一日發起全港罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，並同步配合發動針對交通幹道和大眾運輸系統的堵路行動「和你周圍塞」，卻再次發生年輕示威者遭警方近距離開槍、中彈命危的憾事！香港媒體報導，傷者係香港職業訓練局所屬「香港專業教育學院」柴灣分校的廿一歲周姓學員，已動手術將子彈取出，轉入加護病房。由於傷者失血過多，右肝部分切除、右腎全部切除，目前情況危殆。

香港民眾11日發起罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，一名在港島西灣河執勤的交通警察，近距離朝一名21歲示威者發射實彈，擊中他的腹部，送醫後緊急動手術切除部分右肝和整個右腎，轉入加護病房，目前情況危殆。（法新社）

香港民眾11日發起罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，一名在港島西灣河執勤的交通警察，近距離朝一名21歲示威者發射實彈，擊中他的腹部，送醫後緊急動手術切除部分右肝和整個右腎，轉入加護病房，目前情況危殆。（法新社）

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