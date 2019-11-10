電子煙傷肺 維他命E油恐是禍首

美國疾病管制中心指出，電子煙中的化學物質「維他命E油」，可能是造成肺病的元凶。（法新社檔案照）

2019-11-10 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國由吸食電子煙引發的嚴重肺疾，八月底以來造成四十死、逾兩千起病例。美國疾病管制中心（ＣＤＣ）八日指出，經檢驗廿九名病患肺部液體樣本，發現均含添加於電子煙的化學物質「維他命Ｅ醋酸酯」（或稱維他命Ｅ油），懷疑這種物質為罪魁禍首。

美國疾管中心檢測 找到罪魁

ＣＤＣ針對電子煙引發肺疾的問題，檢測全美十州、廿九名病患（含兩名死者）的肺部液體樣本，發現所有樣本中都含有維他命Ｅ油，是首次從病患身上找到「共同疑點」。ＣＤＣ首席副主任舒查特指出，該發現是「重大突破」，因為目前並未在檢驗中找出其他可能的有害物質，維他命Ｅ油可能是導致肺部受損的直接證據。

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維他命Ｅ油 會依附肺部組織

然而舒查特強調，還需進行其他分析，才能完全確定維他命Ｅ油與肺疾的關係，還不能排除其他物質的關聯性。再者，維他命Ｅ油如蜂蜜般黏稠，會依附肺部組織，也須進行動物實驗，才知它如何損害肺部。專家指出，許多食物、營養保健品和皮膚保養品均含維他命Ｅ油，但進入呼吸系統恐有害人體，而維他命Ｅ油經常被用做電子煙的增稠劑，或用以溶解大麻主要精神活性物質「四氫大麻酚」（ＴＨＣ）。

抽電子煙患肺疾 79％不到35歲

抽電子煙引發肺疾的病患有七成為男性，七成九不到卅五歲，而有八成六病患表示，他們抽含ＴＨＣ的電子煙產品。伊利諾州衛生當局曾針對逾四千六百名十八歲以上、身體健康的電子煙使用者，與罹肺疾的使用者進行比對，發現許多健康者會抽含尼古丁的電子煙，但罹病者傾向只抽含ＴＨＣ的電子煙，且一天吸食超過五次。但專家強調，目前尚未證實抽尼古丁電子煙不會有肺疾疑慮。

與此同時，美國總統川普八日表明有意將購買電子煙的合法年齡，從十八歲上調至廿一歲，預計在數日內公布新政策。此政策須國會立法，民主、共和兩黨均已表明支持。此外，聯邦政府最近公布的調查顯示，過去卅天內全美有逾五百萬中學生曾抽電子煙，為歷來最高數字。

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