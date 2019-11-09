政權在殺人 港自發悼科大生

市民八日發起追悼周梓樂的活動，有年輕人悲從中來掉淚。 （路透）

2019-11-09 05:30:00

晚間警遭包圍對空鳴槍

〔編譯茅毅、劉宜庭／綜合報導〕香港科技大學（科大）學生周梓樂八日上午傷重不治，噩耗傳來，許多市民帶白色鮮花到他四日凌晨墜樓的新界將軍澳「尚德邨停車場」追悼，氣氛哀傷。自八日中午起，港島中環、銅鑼灣；九龍觀塘、旺角、九龍塘大型商場「又一城」、科大校園、伊利沙伯醫院等地，都有市民發起舉行快閃集會與遊行，舉行悼念活動。晚間也有網友號召民眾在多地舉行悼念活動，銅鑼灣現場有人高喊「血債血償」，警方在油麻地彌敦道附近曾對空鳴槍一發示警，屯門至少四人被捕。

周梓樂墜樓現場的牆壁成為「連儂牆」，從下午至晚間，貼滿市民留下的哀悼字句，希望他安息。追悼的鮮花讓現場變成花海，停車場的欄杆上還掛著紙鶴。一名林小姐說，「自己人查自己人」，不相信警察能公正調查。有科大校友指「打壓越大，反抗越大」。

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數千人快閃遊行

有市民發起於八日中午十二點半，在中環「遮打花園」集合，快閃遊行。參加者手拿「魔警橫行亂殺人」直幡，沿港島中西區幹道「德輔道中」遊行，高喊「討回公道，還我真相」、「追究警暴，血債血償」等口號，不少穿西裝的上班族等中途加入遊行，估計達四千人。

又1中學生遭逮

遊行隊伍中的部分人士一度佔據德輔道中和畢打街交叉口，有人以雜物設路障，喊出「香港人，報仇」、「星期一，罷工」等口號。警方警告群眾非法集結，但未採取驅離行動，下午三點多，警方在港鐵中環站以「公眾地方行為不檢」為由，拘捕一名穿白衣、戴口罩、自稱就讀「漢華中學」的男學生。

有近百名穿黑衣的市民及中學生，則在旺角大型商場朗豪坊聚集，安靜地遊行到另一商場家樂坊，有參加者拿著「周同學但願你安息」的黑色橫匾、寫上「我（們）會代你走下去」等標語。觀塘的遊行從駿業街遊樂場出發，參加者黎小姐說，我們相信政權「在殺人」。

晚間香港多地的自發追悼活動中，銅鑼灣現場緊張，民眾對警察叫罵，雙方一度推撞，警員制伏一名黑衣人士。在旺角，港鐵旺角站出入口遭黑衣人破壞，站外一處電話亭起火，還有示威者設置路障並點火。沙田站外則有民眾設置路障，沙田站臨時關閉。在油麻地彌敦道近碧街，速龍小隊與便衣警察約十人被五、六十名示威者包圍，一名警察對空鳴槍示警，地上留下一枚彈殼。在西灣河，上百名示威者以路障堵路，破壞一家美心西餅店，警員發射多枚催淚彈；稍後在荃灣，警方也發射催淚彈。

反送中冤魂 累計已10死

根據《香港網路大典》網站，在周梓樂八日不治後，與「反送中」運動有關的死亡個案已增至十起；首起「反送中」死亡個案發生在六月十五日梁凌杰墜樓身亡，其後陸續有四男、四女在社群媒體留有「反送中」遺言後墜樓身亡。

市民八日拿鮮花，自發性地聚集悼念周梓樂的早逝。（路透）

警方8日在港鐵中環站以「公眾地方行為不檢」為由，拘捕1名自稱就讀港島漢華中學的學生。（美聯社）

一名年輕女子舉著從香港網路媒體「立場新聞」網頁所印的周梓樂照片。（歐新社）

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