全球網路自由倒退 中國4連冠

「自由之家」五日發布年度網路自由度報告，直指網路自由持續受「數位威權主義崛起」挑戰，中國審查網路言論更達空前極端程度，連續第四年榮登「濫用網路自由最嚴重」禍首。（法新社檔案照）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府資助的非政府組織「自由之家」（Freedom House）五日發布年度網路自由度報告，直指「民主倒退中」，尤其網路自由持續受「數位威權主義崛起」挑戰，政府利用社群媒體監控民眾及操縱選舉，全球網路自由度邁入第九年退步；今年六月迎來天安門事件卅週年及香港民間「反送中」運動的中國，審查「有害」網路言論更達「空前極端」程度，放膽行使中國國家主席習近平主張的「網路主權」，連續第四年榮登「侵害網路自由最嚴重」禍首，伊朗、敘利亞、古巴、越南等國緊追在後。

去年的網路自由度報告即點出數位威權主義崛起的現象，針對涵蓋全球八十七％網路使用者的六十五國進行分析，發現其中廿六國網路自由度下降。今年數據則顯示，多達卅三國的網路自由度自去年六月衰退，蘇丹、哈薩克、巴西、孟加拉、辛巴威降幅最大，以假帳號或機器人創造不實網路言論或騷擾反對者的政府增為卅八個，且竟有四十國利用「先進社群媒體監控程式」；但也有十六國網路自由度改善，衣索比亞進步最多。

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此外，民粹領袖及其支持者透過網路混淆視聽並散佈不實消息，為民主一大威脅，這在去年舉行選舉的卅國相當普遍，多達廿六國出現此類國內干預情形；還有四十七國因民眾發表涉及政治、社會、宗教的網路言論而逮人，至少卅一國有民眾因網路活動遭受肢體暴力。

「自由之家」主席阿布拉莫維茨點出，「許多政府發現宣傳工作透過社群媒體傳播，會比審查制度來得有效」，全球獨裁主義者和民粹主義者蔑視確保自由公正的選舉規則，皆正利用「人性」及「電腦演算法」攻佔選票箱。報告指出，其中以傳播不實消息為破壞選舉的最常用伎倆，而民粹主義和極右翼領導者對此手法及操作平台皆已「駕輕就熟」，以網路干預選舉成了他們破壞民主的「根本戰略」。

以美國而言，雖仍算「自由」國家，卻見網路自由度明顯衰退，因為執法與移民當局監控民眾社群媒體，而搜索旅客電子裝置明顯違背美國憲法保障民眾和平示威與報導的權利；不實網路言論的散播，在去年十一月美國期中選舉期間更為猖狂，國內外行為者皆基於政治目的伸出操縱魔爪，不僅破壞民主進程，也加劇美國社會分裂。

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