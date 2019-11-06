習「高度信任」林鄭 香港回不去了

中國國家主席習近平四日在上海接見香港特首林鄭月娥，對其處理香港「反送中」抗爭表示高度肯定。（美聯社）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭始終未能平息，特首林鄭月娥將被撤換的傳聞甚囂塵上。然而，林鄭四日獲中國國家主席習近平當面表達「高度信任」，肯定其和管治團隊「止暴制亂」工作。泛民主派議員憂心，林鄭之後恐怕會繼續以高壓手段對付示威者，「五大訴求」更難獲得回應。學者則分析，北京對林鄭的信任僅是「短期」，她仍可能在一年內下台。

與此同時，中國新華社五日公布十月卅一日落幕的中共第十九屆四中全會完整公報，文中強調要建立特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」，並健全中央依照憲法和「基本法」對特區 「行使全面管治權的制度」，同時也要「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，確保港澳長治久安。」

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據報導，四日在上海出席中國國際進口博覽會的林鄭，晚間向習近平匯報香港局勢，這是「反送中」六月爆發以來，兩人首次公開會面。習對林鄭表示：「妳帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛工作。中央對妳和管治團隊高度信任、充分肯定。」習還強調，止暴制亂、恢復秩序仍是當前最重要任務，並希望香港各界貫徹「一國兩制」方針和「基本法」。林鄭五日強調，此次會面非事先安排，深深感受到習支持港府遏止暴力；她並重申，不會特赦被捕及將被起訴的示威者。

北京護航 港府恐將繼續高壓取締

香港「公民黨」立法會議員毛孟靜指出，北京目前只能繼續支持林鄭，期盼風波漸緩；同時也警告港人，北京仍支持林鄭政府。同黨議員陳淑莊認 為，林鄭在北京護航下，可能會繼續高壓取締示威行動。「民主黨」議員黃碧雲則直言，北京「盲目支持」林鄭只會令更多港人不滿；要解決香港困局，就必須有官員問責下台，林鄭尤其難辭其咎。

香港中文大學中國研究中心客座教授林和立指出，北京對林鄭的支持僅是「暫時性」，不代表北京喜歡或高度肯定林鄭的表現，僅是因為若不這麼做，林鄭就無法在港正常履行職責，她仍可能在一年內，或明年三月中國召開年度全國人大和政協會議時下台。前新加坡「海峽時報」駐中國首席特派員程翔也認為，習近平見林鄭不一定代表不會撤換林鄭，因為官方通稿並未指稱習支持林鄭繼續執政，肯定其過往工作可能只是「下台前的安慰」。

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