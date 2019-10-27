美最大威脅 前眾院議長坦承誤判中國

美國共和黨籍前眾院議長金瑞契近日發表新書，呼籲美國人看清中國體制威脅美國的事實。 （法新社檔案照）

2019-10-27 05:30:00

中國利用自由市場繁榮 擴張獨裁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨大老、聯邦眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich），近日為新書《川普vs.中國：美國面臨的最大威脅》（Trump vs. China: Facing America’s Greatest Threat，暫譯）出版接受訪問，坦言自己過去「誤判」中國，以為中國將和平崛起、與全球規則融合，孰料中國本質是「極權的共產獨裁國家」，且渴望獨霸全球，呼籲美國人認清現況。

金瑞契表示，他與許多美國保守派人士一樣，在二○○一年支持中國加入世界貿易組織（WTO），不料中國卻開始玩弄規則，「中國人決定令WTO墮落，而非被WTO改變。」他提到，他與撰寫《二○四九百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略》一書的美國國防部前顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）一樣，都誤以為中國將更開放、自由，但中國實際上卻採「獨裁擴張策略」。

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金瑞契解釋，習近平的做法是藉由自由市場令中國繁榮，好讓人民願意忍受獨裁統治。中國多年前決定將「國家主席」一職，在英文中譯成「President」（總統），就是希望西方國家認為中國與他們沒什麼不同。再者，中國也將自己打造成「不具威脅、掙扎著學習和成長的國家」，以獲得美國在軍事和科技上的協助。

華為5G進展 美第一個重大戰略失敗

金瑞契舉例，華為在第五代行動通訊（5G）上的進展，可能是美國遭遇的第一個重大戰略失敗。不僅如此，手機短影片分享平台抖音（Tik Tok）也暗藏全球戰略意義，這套深受美國青少年喜愛的程式，實際上是由中共人士控制。他警告，中國正利用大數據、人工智慧等科技監視人民，步步實現英國作家喬治‧歐威爾筆下的極權世界。

金瑞契直言，習近平的「中國夢」和川普的「讓美國更加偉大」互相排斥，兩種願景的競爭不可免會有勝負。不過，川普是近年第一位意識到中國及其共產黨領導層對美國構成威脅的美國總統，他發動的美中貿易戰長遠有利於美國。此外，他也對川普與中國談成貿易協議有信心，並推測要是川普連任成功，將會專注處理中國問題。

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