林鄭週三施政報告 急端惠民牛肉

2019-10-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港特首林鄭月娥十一日深夜透過臉書貼文，公布多項惠民新措施，證實十六日將赴立法會宣讀任內的第三份《施政報告》。林鄭月娥指稱，「今年考慮到情況特殊，各位局長在我發表《施政報告》前，可以率先公布惠民新措施」；她並特別期許自己十六日「能夠順利入到立法會大樓」。

林鄭在臉書貼文說，自己發表施政報告時，還會公布更多措施。香港媒體報導，林鄭十六日宣讀施政報告的形式，將有別於過去兩年，不只是簡述施政重點，還將宣讀報告全文；般讀畢全文約需時一個半小時以上，此次或將成為林鄭上任以來，「站台」宣讀最久的一次。

據悉，十六日預料將有示威者包圍立法會、阻撓林鄭宣讀；倘若林鄭屆時未能進入立法會，改在其他地點宣讀，她將成為香港主權移交中國以來，首名不在立法會宣讀施政報告的香港特首。據報導，林鄭可能改在政府總部或禮賓府宣讀施政報告，或在立法會播放事前宣讀報告的錄影。

美議員挺港 林鄭突取消會面

此外，十二日從台灣轉赴香港的美國共和黨聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）告訴路透，林鄭無預警取消兩人原訂於當日下午的會晤，直言這「反倒是懦弱的展現。港府對香港街頭的示威者心生畏懼」。克魯茲此前已公開表態支持香港「反送中」示威者。港府曾要求這場會面全程保密，不得對記者透露內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法