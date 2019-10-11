中國簽證新規 為監控開便門

2019-10-11

德國媒體示警 別帶智慧手機赴中

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國「焦點」雜誌（Focus）網站八日報導，德國憲法保衛局（BfV）一份內部報告指出，中國自今年五月起實施更嚴格的簽證規定，將讓北京更方便、準確尋找重要對象竊聽、刺探資訊，報告甚至建議，德國遊客、商務客前往中國時，最好不要攜帶智慧型手機。

「焦點」取得這份報告指出，憲保局提醒，中國新的申請簽證規定使中國情報機關更方便竊聽、監視，「在簽證申請文件處理階段，就可以根據申請者填寫的詳細資料，篩選竊聽目標」，具重要性的申請人被選上後，「一入境就會立刻受到情報機關無所不在的監視」。

根據申請者填寫資料 篩選竊聽目標

報導說，新規定增加許多要求填寫的資料，包括完整工作經歷，須列出歷年受雇公司或機關名稱、業務，以及直屬主管姓名與聯絡方式；教育經歷、語言能力、特殊技能、兵役和過去出國紀錄等。

「德國之聲」查閱中國簽證申請網站發現，申請表甚至詢問是否具備爆破、核工程技能、是否參加慈善組織、是否有精神病史等。中國公民申請德國簽發的申根區短期簽證並不需要提供如此詳細資訊，但是若申請美國簽證，則須提供更詳細的個人資料。

憲保局的文件說，由於新申請規定使得德國旅客入境中國所攜帶的紙本和智慧型手機、筆記型電腦中儲存的數位資訊等，「幾乎無法避免」會被偵察，建議儘量少攜帶這類資料，「最好用全新的單次使用手機，而非存有敏感資料的智慧型手機」，筆電也最好是「專為旅行準備的、清理過的」，不要攜帶存有公司重要資料的。文件也呼籲要如實填寫，否則入境後可能被以違法為由，被迫交出資料。

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