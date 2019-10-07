申請「禁蒙面法」禁制令 港議員再遭拒

2019-10-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日頒佈《禁止蒙面條例（禁蒙面法）》，引發重大爭議。二十四名泛民主派立法會議員五日以該法違憲、違法為由，聯合向高等法院申請司法覆核及臨時禁制令，但高院六日再次拒絕批出臨時禁制令，將儘快安排本月下旬開庭，處理司法覆核申請程序。

十二院校學生會 轟惡法破壞三權分立

在此同時，香港十二所大專院校學生會六日發表聯合聲明，譴責「禁蒙面法」旨在「試圖增加人民示威集會成本，製造白色恐怖，嚴重剝奪人民自由」，指控該法變相奪走立法權，破壞三權分立原則，此例一開，港府可制定任何箝制人民的法例，「等同宣告香港步入極權統治」，呼籲港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭。

「禁蒙面法」五日零時起正式生效，二十四名泛民主派議員隨即向高院申請司法覆核，並要求高院宣告該法暫時無效。由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表申請人，答辯人依次為特首及行政會議、警務處長及律政司長，並由資深大律師余若海為代表。

李志喜在庭上指出，林鄭引用的《緊急規例條例（緊急法）》，為一九二二年、將近百年前的法律，是香港「基本法」和「人權法案條例」之前的產物，授予特首無上權力，可繞過立法會審議程序，且僅特首一人有權撤銷，立法會無權置喙，完全不符合「香港基本法」的政策框架。

除憲制問題外，李志喜指出，警方目前已有權查核民眾身分，包括要求民眾撤除遮掩面貌的物品，「禁蒙面法」僅是賦予警方更大權力，導致警民衝突火上加油。況且，若警方拘捕肇事者有困難，亦非訂立該法即可解決。

代表港府的余若海則指出，「緊急法」是主權移交後獲保留的法例，用以處理嚴重情況；若交由立法會審議，必定出現冗長爭論。再者，立法會有權撤銷整條「緊急法」，並非毫無制衡特首的機制。余也批評泛民主派對近日抗爭者的暴力事件視而不見，強調「禁蒙面法」可避免守法民眾成為罪犯的掩護，保護大眾免受傷害。

法官林雲浩聽取初步陳詞後，決定不批示臨時禁制令，亦即「禁蒙面法」可繼續生效。但他表示，最快將在八日提出書面資料，並安排本月最後兩週開庭進行合併聆訊，審理是否批准司法覆核。司法覆核程序旨在判定政府決策或行為是否合法。

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