法國下月實施臉部辨識身分

2019-10-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國將於十一月領先全歐洲，於全國實施臉部辨識身分計畫；儘管該計畫被控有違法之嫌，又遭隱私權團體上告法院，以及政府過去的網路資安紀錄欠佳，但都無法阻止馬克宏政府以提升行政效率為由，推動暱稱為Alicem的刷臉辨識計畫。

Alicem數位ＩＤ計畫原訂在年底耶誕節之際推出，但法國總統馬克宏以促進效率為由將之提前到十一月。儘管反對派指控政府要求透過唯一管道建立數位身分違反歐盟的「一般資料保護規範」強制規定的自由選擇權；提倡數位權利與公民自由的倡議團體也指控政府罔顧合意與選擇的重要性，並於今年七月上告法國最高行政法院，但都無法阻止法國內政部推動數位ＩＤ計畫。

民眾擔心遭誤用 批急推上路就是風險

根據了解，法國公民只能透過安卓版的Alicem app打造合法數位身分，以及只能透過臉部辨識來啟用該數位身分；民眾得先使用app自拍，然後該自拍照會被拿來與此人的生物特徵辨識護照上的照片進行比對，進行註冊。Alicem 計畫讓法國就此躋身包括中國、新加坡與印度等已打造「數位身分」的國家之林，但法國政府說，法國的Alicem不會監視民眾，跟會把臉部辨識生物特徵整合到公民身分資料庫的中國與新加坡的不一樣。研發Alicem app的法國內政部說，他們所蒐集到的臉部辨識資料，會在完成註冊後就刪除，但民眾還是擔心遭到誤用，甚至認為急推上路就是一大風險。

此外，資安也是一大隱憂。儘管當局為Alicem的安全性掛保證，但一名網路駭客在今年四月只花七十五分鐘，就駭進號稱高度安全的政府app。

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