批習近平中國暴君 美議員︰中共國慶不值得慶祝

2019-10-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國一日慶祝中共建政七十週年，美國府會反應兩極：總統川普向中國國家主席習近平與中國人民道賀，國會參眾兩院共和黨人則厲聲批評習近平的野心，中共七十年來的壓迫不值得慶祝，並稱香港警察當天發射實彈傷人象徵中共的殘酷。

參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈（Mitch McConnell）說，中共建政七十週年此一場合提醒世人，有上百萬甚至千萬人在中共統治下喪命；習近平主政下的中國彷彿現代版的毛澤東時代的中國。共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）與薩斯（Ben Sasse）則呼籲外界關注香港抗議，其中柯頓稱此等異議情況，顯示中共七十年統治所付出的醜惡代價；薩斯則斥責香港警察一日以實彈近距離槍擊抗議人士，是中共最典型的殘酷象徵主義，「中國暴君」（Chinese tyrants）今日竟以此來慶祝共產壓迫七十年。

自由貿易派的參議院共和黨人杜美（Pat Toomey）批評，侵犯人權在中國是「有系統的」，習近平建構的歐威爾式的監督國家，值得外界深思；至於川普的黨內死對頭、參議員羅尼（Mitt Ronmey）則痛批中國壓迫、審查與罔顧全球貿易規範，恐怕是對全球自由的單一最大威脅。國會眾議院共和黨人也出言批評中國，眾院共和黨第三號人物錢尼（Liz Cheney）與聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，十一應該是緬懷過去與現在受到中共荼毒者的良機。

相較下，川普一日一早透過推文就中華人民共和國七十歲生日向習近平與中國人民道賀，隻字未提香港抗議，挨批形同為習近平的獨裁統治背書。

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