中俄轟炸機編隊 7.23逼近釣魚台

2019-09-29

日戰機緊急升空應對

〔駐日特派員林翠儀／東京二十八日報導〕日本多家媒體二十八日報導，中國和俄羅斯兩國四架轟炸機，今年七月二十三日曾編隊接近釣魚台列嶼上空，日本航空自衛隊三個基地的戰機同時緊急升空應對，由於中俄軍機同時在釣魚台列嶼上空附近行動極為罕見，日本政府已就此舉意圖進行分析。

險些侵犯日本領空

日本產經新聞報導，中國兩架轟六和俄羅斯兩架TU95，七月二十三日在島根縣隱岐島附近、日韓領土爭議的「竹島」（南韓稱獨島）上空會合後，編隊朝西南方向飛行，穿越對馬海峽上空進入東海，朝著釣魚台列嶼上空接近。

日本空自部署於福岡縣、宮崎縣和沖繩那霸市等三個基地的戰機，緊急升空應對，催促中俄軍機改變航向，中俄轟炸機挺進北緯二十七度附近，至距離釣魚台列嶼東北方約九十公里處分成兩路，並未侵犯日本領空。防衛省相關人士分析，中俄軍機如果沒有改變航向，大約不到十分鐘就可能直接侵犯日本領空。

在中俄軍機編隊接近釣魚台之前，俄軍一架A50預警機曾兩度侵犯竹島領空，中俄兩國軍機也侵入南韓的防空識別區（ADIZ），日本空自戰機也以侵入日方防空識別區為由緊急升空。

俄稱亞太聯合巡邏

報導指出，釣魚台不同於竹島，釣魚台是日本實質支配的領土；防衛省相關人士也說，當天俄軍侵犯竹島領空一事雖備受矚目，但日本最擔心緊張的其實是釣魚台的部分。

根據俄媒報導，俄方聲明當天行動為「中俄兩軍首次在亞太地區聯合巡邏」，但日本內部分析，這是中俄聯手對竹島與釣魚台兩處日本領土的連續挑戰。

日本政府二十七日公布的防衛白皮書提到，中俄近年軍事交流熱絡，包括二○一七年及一九年的海上聯合軍演；但對於中俄轟炸機編隊差點侵犯釣魚台領空一事，白皮書中未多著墨，只提到今年七月中俄兩國進行「首次空中戰略巡邏聯合演習」，轟炸機會合後朝東海方向飛行，相當輕描淡寫。

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