反中知台 蒲亭杰接白宮副國安顧問

2019-09-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十八日任命國務院人質事務總統特使歐布萊恩（Robert C. O’Brien）為白宮國家安全顧問後，傳將指派對中國立場強硬的白宮國家安全會議亞太事務資深主任蒲亭杰（Matt Pottinger），擔任白宮副國家安全顧問。蒲亭杰為華府著名「反中知台派」，曾在三月與我國外交部政務次長徐斯儉會晤，討論在太平洋區域強化合作。

路透及華爾街日報二十日引述知情人士指出，川普二○一七年上台後，蒲亭杰即進入白宮國安會議，協助制定對中國及北韓的外交政策，並在安排川普與北韓領導人金正恩會談上扮演重要角色。就連副總統彭斯近日也力薦蒲亭杰出任白宮副國安顧問，認為其貢獻良多。據悉，白宮已展開任命程序，數日內就會正式對外公布。

精通中文的蒲亭杰擁有美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校中國研究學位，曾於一九九八至二○○一年擔任路透駐北京記者，隨後出任華爾街日報駐香港記者。蒲亭杰二○○五年加入美軍陸戰隊，曾派駐伊拉克和阿富汗擔任軍事情報官，還曾與短暫出任白宮國安顧問一職的弗林（Michael Flynn）共事。

對中立場 與新國安顧問一致

蒲亭杰進入白宮任職後，不論內部人事如何變化，其地位均不受影響。他雖非美中貿易談判的主談者，但仍是重要幕僚，並對北韓和香港問題、印度—太平洋戰略等涉入甚深。蒲亭杰與川普歷任白宮國安顧問關係良好，與國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）也是熟識，並且在面對中國時，與未來上司歐布萊恩立場一致。

值得注意的是，蒲亭杰擔任駐中記者的七年間，曾憑藉流利中文深入探查一名中國部長與美國高通公司（Qualcomm）負責人之間的不當交易，因而遭到中方逮捕，親自經歷中方對媒體和新聞自由的審查和威脅。他二○○五年曾在華爾街日報撰文坦言，「在中國的生活讓人了解到，一個非民主國家可以對自己的公民做出什麼事。」

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