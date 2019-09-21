川普亂開支票 白宮隱匿投訴槓國會

2019-09-21

代理國家情報首長禁止提供細節

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華盛頓郵報及紐約時報近日披露，負責監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson），不久前接獲在白宮服務的美國情報人員申訴，指總統川普與一位外國領袖通電話時，曾胡亂做出承諾，據悉，對象可能是烏克蘭總統澤倫斯基。然而，代理國家情報首長馬奎爾（Joseph Maguire）向艾特金森下禁令，不得對國會提供申訴細節，引發民主黨人抨擊。

華郵十八日指出，有情報人員對於川普前述承諾感到不安，於是在上月十二日向艾特金森申訴，而艾特金森也認為申訴內容可信，應交由國會監督委員會「緊急關注」。華郵和紐時十九日另引述消息指出，申訴內容至少部分涉及烏克蘭，且非肇因於單次通話，而是川普的「多個行為」。申訴被提出的兩週前，川普才剛與澤倫斯基通話。

然而，艾特金森十九日在眾院情報委員會出席聽證會時，卻稱自己未獲馬奎爾授權提供細節。眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）批評，這恐是「川普或其身邊人士」從中作梗，不讓國會了解實情。馬奎爾已同意廿六日赴眾院情報委員會作證，而他與艾特金森下週也將出席參院情報委員會聽證會。

川普推文：又是假新聞

對於相關傳聞，川普推文駁斥「又是一起假新聞」，並解釋他很清楚每次與外國領袖通電話時，會有很多政府部門同步監聽，遑論對方政府也會有很多人監聽，「難道有人蠢到去相信，我會在可能有『超多人在場』的電話中，說出不恰當的話？」

另一方面，眾院三個委員會月初宣布，將針對川普及其私人律師、前紐約市長朱利安尼，疑似施壓烏克蘭政府為川普競選連任提供協助展開調查，其中包括要求提供民主黨前副總統拜登之子杭特的不利資訊。朱利安尼十九日在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中，意外承認此事，並推文指「一位總統（指川普）告訴一位總統當選人（指澤倫斯基），去調查一件影響美國的貪腐事件，他只是在履行職責罷了」。

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