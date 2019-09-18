港府找公關公司救形象 沒人想投標

2019-09-18

洽詢八家公司都遭拒

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」引發的抗爭運動已持續一百天，港府因處理手法備受爭議，導致形象重傷，特首林鄭月娥十七日證實，曾洽詢八家公關公司挽救形象，但都遭到拒絕。為兌現與社會和解的「四項行動」，林鄭下週將率領官員走進社區，直接傾聽民意，強調對話不分階層、立場，「希望能百花齊放」。但她十八日邀請全港區立法會議員會面，仍遭泛民主派政黨杯葛。

上週路透公布林鄭八月底與商界人士閉門會談錄音全文，除此前已報導的林鄭「辭職說」，還披露港府曾找八家全球性公關公司協助挽救形象，其中四家「立即拒絕，因為這個時候支持香港政府會有損其聲譽」，之後另外兩家也拒絕。衛報指出，這八家公司全都拒絕，因港府回覆詢問時坦承，到報價期結束為止，「無人投標」，報價邀請已失效，「尚無計畫進行類似招標活動」。

林鄭在十七日記者會證實此事，但獲得的回應是「現在時機不對」，因香港仍處於動盪不安和暴力破壞行為；但她也說，遲早還是得做，「香港在基本面上依舊穩健…，終將展開大規模行動，修補香港聲譽所受到的損害」。

全球公關業諮詢機構「荷姆斯報告」（The Holmes Report）取得港府簡報複本，「博然思維」（Brunswick）、「奧美」（Ogilvy）和「羅德」（Ruder Finn）等至少三家重量級公關公司獲邀報價，針對如何處理抗爭危機，處理海外關鍵市場負面觀感以維持對香港的信心，以及「如何凸顯『一國兩制』的成功」提供建議，但最終無人願意承接，反映公關界的嚴重疑慮。

林鄭與民對話秉持不分階層、立場，儘量公開、透明，並讓媒體在場採訪，以及議題開放等三大原則；採用不同地區、民眾自由報名，或隨機抽取不同年齡、階層、背景的民眾參與，以及延續六月以來約見不同界別人士深度對話等三種形式同步進行。港府也在特首辦公室轄下「政策創新與統籌辦事處」增設「對話辦公室」，由警官出身的創科局前常任秘書長卓永興領導，負責協調與民對話事宜。

不過，政治觀察家質疑對話辦的成效。城市大學政治學家張楚勇說，「人民要的是政府動起來，而非成立更多官僚單位安排與他們對話」，「香港今日面臨的問題複雜得多，不能只是找那些街坊團體或親建制派的人聊聊」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，「新單位的一大功能，應該是鞏固親建制陣營對政府的支持」。

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