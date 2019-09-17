澳洲國會被「駭」 中國國安部幹的

2019-09-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國會和三大政黨二月間接連遭到大規模駭客攻擊，當時即懷疑幕後黑手是外國政府。《路透》獨家引述消息指出，澳洲情報機構早在三月就完成調查報告，直指中國國家安全部必須為此負責。然而，澳洲外交部建議當局對調查結果「秘而不宣」，以免損及與最大貿易夥伴中國的關係。

路透：澳洲外交部竟建議對調查結果「秘而不宣」

澳洲國會、執政聯盟「自由黨」和「國家黨」，以及在野黨「工黨」的電腦系統，二月間遭駭客入侵，導致議員和員工緊急更換網路密碼。由於正值五月國會大選前夕，企圖干預選舉的說法不脛而走；總理莫里森當時也指稱，此「惡意入侵」的手法相當複雜，很可能是「國家代理人」（state actor）所為，且只有一或兩個國家有發動這類攻擊的能力，但他並未直接點名特定國家。

報告結論直指北京駭攻

路透引述五名熟知調查情況的人士消息報導，在英國政府派出網路專家小組協助下，澳洲網路情報機構「澳洲信號局」（ASD）在事件發生翌月，就提出調查結論，將攻擊源頭指向中國國安部，指稱駭客雖透過複雜手法隱藏訪問權限和身分，但其所用的代碼和技術曾為中國使用，受到攻擊的政黨，也是北京當局間諜活動的目標。不過，消息並未詳述駭客如何破解安全防護，以及入侵行動從何時開始等資訊。

澳政府拒絕評論

報告還指出，外洩文件包括澳洲稅務和外交政策，以及議員之間的通聯，或與員工和民眾的私人電子郵件，獨立議員和其他政黨則未受波及。出乎意料的是，澳洲外交部竟在報告中建議將調查結果保密，以免影響與中國的經貿往來關係。

據悉，坎培拉當局已與美國、英國等至少兩個盟國分享調查成果，也已通知工黨，但迄今並未公開解釋事件。對於相關報導，總理莫里森辦公室及ASD均拒絕評論。

中方批報導子虛烏有

中國是澳洲最大貿易夥伴，是澳洲鐵礦石、煤炭和農產品的主要買家，佔澳洲出口總額逾三分之一，每年還有逾百萬名觀光客和留學生前往澳洲。消息人士指出，澳洲政府擔心一旦針對此事公開指責中國，澳洲經濟前景將遭遇嚴重傷害。中國外交部則否認涉及任何駭客行動，並抨擊相關報導子虛烏有。

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