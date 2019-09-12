攜載匿蹤反艦飛彈 美近岸戰鬥艦部署印太

2019-09-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍近期有計畫性地在西太平洋周遭增加部署近岸戰鬥艦（ＬＣＳ），繼六月加入太平洋艦隊陣容的「蒙哥馬利號」（USS Montgomery），攜帶反艦能力強大之「海軍打擊飛彈」（ＮＳＭ）的「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords），十日也由美國西岸聖地牙哥出發，接下來預計還有一艘將會來太平洋會合。

二○一七年開始服役的「吉佛茲號」，預料將駛向新加坡，部署在印度︱太平洋地區。該艦配有ＮＳＭ與「ＭＱ八火力偵察兵無人機」，聯手可合力摧毀超過一百六十公里外的目標，比美軍現役反艦主力「魚叉反艦飛彈」的攻擊距離高出卅％。

前美國海軍艦長、國防分析師舒斯特（Carl Schuster）以「改變規則」形容ＮＳＭ的部署，呼應美國去年起，視印度︱太平洋地區為強權競逐新場域的基調，不讓中國獨霸南海的意圖甚明。

ＬＣＳ船身偏小，在淺水區因此擁有較高機動性，ＮＳＭ則是全世界第一款匿蹤次音速反艦飛彈，由挪威製造。兩者的結合，讓武裝能力原本不足的ＬＣＳ威脅性瞬間大幅提升，具有反制中國海軍的戰力，可以在南海執行任務，同時可讓噸位更大的驅逐艦專心於其他任務。

美國海軍官員穆爾頓（Casey Moulton）直言，上述新增武器配備大幅提高ＬＣＳ在戰事上的地位。舒斯特說，在亞洲部署ＬＣＳ，不僅對中國發出警告訊號，同時也向東協國家發出訊號，增強了美國在區域的嚇阻力量。

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