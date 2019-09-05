梅克爾訪中 港人求救

2019-09-05

〔編譯周虹汶、劉宜庭／綜合報導〕在德國總理梅克爾五日率領企業領袖前往中國展開三天經貿之旅前夕，香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒四日透過歐洲發行量最大的德國《畫報》（Bild）發表公開信，呼籲德國與中國做生意應有所警惕，因中國在外交、內政不守承諾的實例比比皆是，籲請四十年前於東德共產威權體制下見證當地百姓終於迎來言論自由的梅克爾「幫助我們！」

美議員：制裁香港警察

積極推動美國國會通過「香港人權與民主法案」的共和黨佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，三日也投書華盛頓郵報，指出除了「終止香港特別關稅區地位」這個「核選項」，華府尚有其他有力選項，可回應香港議題。例如，引用「天安門制裁（the Tiananmen sanctions）」，制裁香港警察；引用「全球馬格尼茨基人權問責法（the Global Magnitsky Act）」，制裁侵犯人權官員。此外，美國國會也應通過「香港人權與民主法案」，制裁削弱香港自治的中港官員。

黃之鋒公開信表示，抗議港府「逃犯條例」修訂案的港人，正遭受警方暴力迫害，呼籲梅克爾在中國親自表達對香港當前「災難性局勢的關切」，甚至安排與港人見上一面。他也提醒德國政府做生意要小心，因為中國是不守承諾的慣犯，一再違反一九八四年「中英聯合聲明」與相關保障，即為明顯實例。

德國大報「世界報」首席評論員舒斯特（Jacques Schuster）三日也撰文批評「德國人對中國的怯懦」，直言德國人在乎亞馬遜雨林大火，更勝於關心港人命運。舒斯特強調，若中國不願繼續遵守「中英聯合聲明」給予港人的「五十年不變」保障，歐盟可考慮「被迫」與台灣建立外交關係，承認達賴喇嘛為西藏的國家元首。歐盟屆時也應給予港人難民與公民地位，肯定他們追求自由的勇氣。

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