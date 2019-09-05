黑社會？港警強搜巴士 壓頸害男昏迷

2019-09-05

登車硬逮32人 引發大批民眾到場聲援

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港民眾三日再度發起「三罷」（罷工、罷市、罷課）集會，要求港府回應五大訴求。警方晚間強行攔截搜查一輛巴士，逮捕三十二名抗議人士，期間不僅將記者強趕下車，還逐一搜查乘客隨身物品，命令他們雙手抱頭，引發民怨，大批民眾到場聲援，紛紛以「黑社會」等字眼怒罵警方。另外，警方還在港鐵太子站強壓一名年輕男子，疑似造成他頸椎重創昏迷。

香港媒體報導，示威者在金鐘「三罷」集會晚間六時結束後，於黃大仙、牛頭角及太子站等地遊走，示威者一度與警方在特首辦公室外對峙，短暫佔領龍和道。部分示威者晚間轉戰旺角警署，以雷射筆照射警署、投擲雞蛋，鎮暴警察在未警告下開槍，發射疑似布袋彈或橡膠子彈，有示威者腿部中槍受傷。

警方九時許在九龍灣觀塘道攔截一輛「九巴42C線」巴士，持槍逐一盤問乘客，將在場多國記者趕下車，所有戴口罩、穿黑衣、持有防毒面具的民眾都被禁止離開，必須抱頭配合搜身，打開個人行李配合檢查。據報導，警方執法時，以粗暴口吻喝斥記者：「你是不是記者啊？個子這麼小一個？哪一間報社啊？」目擊者回憶，警方上車後，要求司機遮住攝影機鏡頭，還辱罵一名年輕人是「蟑螂」，命令他雙手放在頭上超過一小時。

消息傳出後，近兩百名九龍灣居民到場聲援，對警方怒喊「收隊」、「放人」、「黑社會」及「光復香港，時代革命」，要求警方出示委任證，但遭警方指為非法集結。歷經約三小時搜捕後，警方將示威者綁上束帶拘捕。

中共鷹派黨媒《環球時報》譏諷，這次逮捕是《香港蘋果日報》立大功，因為當晚蘋果記者直播抗爭者搭上巴士，讓港警得以鎖定巴士路線，將示威者一舉成擒，中國網友也紛紛調侃。

此外，警方當晚十一時許還在太子站拘捕一名年約二十一歲的黑衣青年。目擊者描述，警方將他壓制在地，導致他臉色蒼白。在場人士質問警方拘捕理由，警方回應無須向他們交代。在場急救人員表示，該名男子頸椎骨折，呼吸困難，喪失行動能力，但警方堅持不肯解開手銬，還多次移動傷者，不斷叫他「起來」，甚至強制將他拖行。

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