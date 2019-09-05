香港「反送中」大事紀

2019-09-05

2月12日：香港保安局向立法會提出「逃犯條例」修訂草案，讓港府得以個案形式引渡或移交嫌疑犯至中國等國家。

3月31日：香港民間人權陣線（民陣）發起示威，逾1.2萬人從灣仔遊行至港府總部抗議。

4月3日：香港政府將「逃犯條例」修訂草案提交立法會進行一讀及二讀。

4月28日：民陣發動「反送中」大遊行，逾13萬人上街要求取消修例。

6月9日：民陣發起「守護香港反送中」大遊行，103萬人走上街頭。

6月12日：香港民間發動「三罷（罷工、罷市、罷課）」行動，並包圍立法會，力阻「逃犯條例」修訂草案恢復二讀，大會議程最終被迫取消；數萬民眾因癱瘓立法會周邊交通，與警方爆發流血衝突。

6月15日：香港特首林鄭月娥宣布「無限期暫緩」修例。

6月16日：民陣提出「撤回送中惡法」等五大訴求，號召「黑色大遊行」，約200萬人響應，創下香港歷史紀錄。

7月1日：民陣發動「撤回惡法，林鄭下台」遊行，55萬人響應；部分示威者晚間攻佔立法會。

7月21日：民陣發起遊行，43萬人響應；部分示威者包圍中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）；港鐵元朗站晚間發生白衣暴徒無差別襲擊。

8月11日：香港民間持續「全城快閃抗爭」運動，吸引近萬人參與；警方在港鐵葵芳站發射催淚彈，並在尖沙咀衝突期間，造成一名女子右眼受傷。

8月12日、13日：香港民間發起「警察還眼」行動與「萬人接機」靜坐活動，癱瘓香港赤鱲角國際機場。

8月18日：民陣發起「流水式集會」，170萬人參加，創下香港歷來集會人數最高紀錄。

8月31日：民陣舉辦遊行和集會，數萬黑衣民眾上街；港警進入港鐵太子站拘捕民眾，示威者投擲逾百枚汽油彈反擊。

9月2日、3日：香港民間發動「大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，敦促港府回應反送中運動五大訴求。

9月4日：林鄭月娥宣布撤回修法草案，但未正面回應其他4項訴求。

資料來源：綜合外電

整理：編譯劉宜庭

2019反送中大事紀

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