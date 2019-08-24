YouTube砍210個反反送中頻道 中國又怒了

2019-08-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼推特（Twitter）與臉書（Facebook）停權與刪除若干來自中國、企圖在香港「反送中」抗議中操縱輿論的水軍帳號後，搜尋巨擘Google廿二日跟進，宣布關閉二一○個旗下影音串流服務平台YouTube的頻道。中國外交部怒嗆十四億中國人的共同意志無法被封殺，此言形同不打自招，承認這些遭移除的社群媒體帳號是幫北京當局帶風向的打手。

Google網路安全主管之一杭特利在網誌文章中指出，Google持續打擊「協調一致的影響力行動」，並已於本週稍早關閉了二一○個在上傳與仍在持續中的香港抗議有關影片時，「表現得很協調一致」的頻道。杭特利還說，此一發現與臉書以及推特宣布近日與中國有關的觀察和行動相符。

疑有中國官方背景

杭特利雖未言明這些被關閉的YouTube頻道源自何處，但從他提及臉書與推特稍早的停權與刪除帳號來看，被關閉的頻道應該與中國脫離不了關係。推特與臉書十九日才宣布停用或移除若干可疑帳號，稱這些帳號有中國官方背景，並透過協調一致的統一行動，散佈像是香港抗議人士是危險又邪惡的極端主義份子等消息，來達到破壞香港抗議的目的。但跟曾提供被刪除帳號案例的推特不同的是，YouTube未透露關閉時間與被關帳號。

中國外交部發言人耿爽廿三日則表示，儘管不了解YouTube關閉頻道的具體情況，但包括香港人在內的全中國人的最大願望是香港止暴制亂與恢復秩序，「十四億人的意志是不可能被組織和操控的，當然也是不可能被封殺的。」

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