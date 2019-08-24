「手」護香港 44公里人龍綿延上山

2019-08-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為促香港政府回應「反送中」五大訴求，港人效法一九八九年波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）爭取脫離蘇聯的抗爭行動，在廿三日晚間七時發起「香港之路」行動，成功號召大批民眾沿香港地鐵港島線、觀塘線、荃灣線，在不妨礙交通的情況下，手牽手共築四十四．二三公里人鏈，人龍甚至延伸至獅子山頂，期間不斷有人高唱「Do you hear the people sing」、高喊「香港人加油」。人群在九時後自動散去，和平落幕。

同日下午，逾五千名會計界人士身穿黑衣、手持落實雙普選等標語，有人還戴上頭盔、眼罩和口罩，從中環遮打花園遊行至金鐘政府總部。先前兩度發起遊行的「銀髮族」，則發起罷買行動，以促商家呼籲政府回應民間訴求。

在此同時，中國政府和媒體對香港公、私營機構續施壓，中共中央政法委員會廿三日在「微博」發文，針對示威者廿一日占據及破壞元朗地鐵站一事，砲轟香港地鐵當局犯下「三宗罪」，包括拒絕警方進站執法的「縱容罪」；未制止暴徒行動的「包庇罪」；開設「專車」送示威者離開的「假公濟私罪」。

中國官媒等也連日斥責港鐵縱容暴力、藐視公共安全，指港鐵不應向「激進勢力」磕頭。夾在中國官方和香港民意之間的港鐵當局，則疑似畏於北京壓力，指今後站內若發生打鬥、破壞等事件，可能無預警停止車站運作及列車服務，甚至關閉車站；港鐵也強烈譴責示威者蓄意破壞元朗站設施，並已就此報警。

赤鱲角機場禁制令延長

香港高等法院廿三日則延長香港赤鱲角機場禁制令，並批准港鐵臨時禁制令，禁止以非法方式企圖阻礙或干擾機場、高鐵和地鐵使用。

示威女被逮 控警脫衣凌辱

此外，警方針對「反送中」示威者執法過當一事持續發酵，先前遭捕的呂小姐（化名），廿三日出面指控警方蓄意凌辱，因她曾被女警強制脫光衣物搜身，以及被用筆敲打大腿內側，且當時有十多名男警在門外觀看，而她事後還被要求簽署接受脫衣搜身的表格，令其身心受創。警方回應僅稱會嚴肅追蹤呂女投訴。

近日飽受北京壓力的國泰航空廿二日發表新指引，指稱對員工參與非合法活動零容忍，且可能解僱參與者。不到一日，旗下港龍航空的空勤人員協會主席施安娜就控訴，廿一日曾被兩名公司代表召見，對方出示三張從她個人「臉書」帳戶擷取、限好友瀏覽的貼文，雖內容僅談及對飛往中國感到憂慮，及對國泰高層離職表達遺憾，但她卻被立即解僱，公司代表甚至不願表明原因。

國泰航解僱空姐 拒說明

對此，國泰航空企業事務董事唐偉邦表示，國泰須遵守航班飛往及飛越國家與地區的適用法規，包括中國。香港最大工會聯合組織「香港職工會聯盟（職工盟）」主席吳敏兒則要求國泰停止「白色恐怖」，尊重員工言論自由。她另稱，迄今已收到十四宗相關解僱個案。

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