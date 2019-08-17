港反送中》波頓警告中國 勿在港重演六四

2019-08-17

川普建議習近平與港人對話

〔編譯茅毅、記者李欣芳／綜合報導〕針對香港當前情勢，美國總統川普十五日在美國新澤西州摩里斯鎮的機場搭乘「空軍一號」專機前向記者表示，「我感到擔憂，不希望見到暴力鎮壓」。他「建議」，若中國國家主席習近平與反對修改「逃犯條例」的抗議活動領袖們坐下來會面，「我願意打賭他（習）會在十五分鐘內搞定此事」。

另一方面，「美國之音」（VOA）十五日刊登對中鷹派的美國國家安全顧問波頓的專訪。他警告，美國人猶記得一九八九年六月四日的北京天安門事件，因此中方務須非常小心他們採取的手段。美國人記得一名男子擋在一排坦克前方的「坦克人」照片，中國若「在香港製造像那樣的一段新記憶，將犯下大錯」。

川普呼籲習近平和反送中示威者見面談談，他說，「我知道這不是他（習）的作風，但我認為這不會是個壞主意」。川普十四日才首度將中美貿易協議與以人道方式使反送中抗爭落幕掛鉤。

不過，川、習兩人六月中旬通電話時，川普曾說不會干預香港事務。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者葛萊儀說，川普在香港情勢上傳達的訊息太過混淆與矛盾，無法對中方奏效，中方在香港問題上「不接受加入其他東西，我猜他們會當作沒聽到」。紐約時報報導，香港事件只是川普不願使人權與民主造成外交政策複雜化的最新案例。

因應港局勢 國安會組專案小組

針對中國政府調動部隊到香港邊境，據指出，總統府國安會組成專案小組進行因應，知情官員昨透露，專案小組正緊盯整體情勢，包括中方可能的動作、各國的反應，並根據這些最新狀況推估可能的發展，包括在國際金融、區域安全還有兩岸上各種可能的影響和因應推估。

國安會組成專案小組因應香港局勢的發展，國安會秘書長李大維先前也針對香港局勢舉行因應會議。行政院目前主要由陸委會展開因應，行政院長蘇貞昌也已指示財經部會及央行要維持國內產業及股匯市的穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法