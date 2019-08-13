稱反送中「恐怖主義」 港澳辦挺港警動手

2019-08-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對香港政府修訂「逃犯條例」引發的一連串抗爭，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）十二日下午在北京再次召開記者會，發言人楊光指稱，香港示威者「已出現恐怖主義苗頭」，支持警方和司法機關「毫不手軟、毫不留情地將違法犯罪者繩之以法」。他還重申港澳辦此前第二次記者會的基調，即面對當前香港情勢，首要之務乃「止暴制亂，恢復秩序」。

這是港澳辦連續三週召開相關記者會聲討反送中抗爭，中共黨媒和中國官媒也企圖利用報導及評論操控輿情。新華社十二日晚間發表評論，痛批示威者是「惡性腫瘤」，「再不切除暴力之瘤，將亂港暴徒繩之以法，香港危矣」。

環時總編：示威者可當場擊斃

中共黨媒人民日報也刻意透過「臉書」發布影片「大批武警車隊深圳集結被曝光」，顯為官方刻意製作的「武嚇」影片。鷹派黨媒「環球時報」總編輯胡錫進更聲稱，示威者的「暴行」已到了「可以當場擊斃的惡劣程度」。

針對已延燒十週的反送中抗爭，港澳辦已先後於七月廿九日、八月六日和十二日召開記者會。楊光聲稱，激進示威者連日來屢次以極危險的工具攻擊警方，「已構成嚴重暴力犯罪」，必須堅決依法打擊，尤其極少數「暴徒」十一日在九龍深水埗長沙灣警署等機關，向警方投擲汽油彈，「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）十二日也發表聲明，唱和港澳辦的論調，指稱若「任由這些恐怖暴行蔓延，香港將滑向無底深淵」。

對此，香港民主派立法會議員問政平台「民主派會議」召集人毛孟靜批評，北京當局企圖以「恐怖主義」的說法震懾港人。她認為，這是港澳辦看到警方十一日的「暴力行動」激起公憤，刻意誇大示威者的影響，藉此「安插罪名」，支持香港特首林鄭月娥及警方暴力。香港民主黨立法會議員黃碧雲則質疑，港澳辦連續兩週宣示應「止暴制亂」後，警方便「開了綠燈」，肆意使用武力。

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