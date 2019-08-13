臥底栽贓 港警打斷示威男門牙

2019-08-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「反送中」運動十一日進行「全城快閃抗爭」期間，傳出警方以「臥底」方式，穿上黑衣、戴上口罩偽裝成抗爭者，偕同「速龍小隊」將多人打到頭破血流，甚至將一名示威者的臉強壓在地，導致他門牙斷裂、滿臉鮮血。香港警界人士還向中國媒體表示，警方便衣辦案只要依法執行即屬正確，有如「派臥底入黑社會」。

香港媒體報導，港警特別任務連（特警隊，SDU）「飛虎隊」數十名疑似佯裝成示威者，混入銅邏灣軒尼詩道的示威群眾中，與大批員警合力逮捕抗議民眾，期間至少將兩人打到頭破血流。當記者質問這些黑衣人是否為警察時，他們均未正面回應，甚至對記者吼叫，要記者不要拍攝。

不理求饒 繼續施暴

網傳影片顯示，一名男子遭警方壓制在地，隨後一群戴口罩的黑衣人一擁而上，爆打該名男子，當時他血流滿面，哭喊著「我門牙已經斷了」、「對不起」、「是我不好」，但警方及黑衣人仍繼續施暴。另有影片顯示，黑衣人以棍棒襲擊示威者、警察以警棍痛毆民眾頭部，甚至朝記者噴胡椒噴霧；還有員警在帶走示威者時，蹲下拾起長竹枝或鐵針，放進示威者的背包裡，令人質疑警方「栽贓嫁禍」。

對此，民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒批評，警方假扮示威者，會讓港人質疑群眾過火行為的真偽。「香港眾志」創黨主席羅冠聰則在「臉書」發文指控警方的「十宗罪」，痛批警方「喪盡天良」。

然而，「香港警察隊員佐級協會」前主席陳祖光告訴中共鷹派黨媒《環球時報》，十一日的抗爭屬於非法集會，所有參加者均屬犯法；警察便裝執法，只要依法執行都是正確，就如同派臥底入黑社會一樣。香港警務處副處長鄧炳強則否認警方「栽贓嫁禍」，但承認有派員臥底執法。

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