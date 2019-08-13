抗議港警濫權 無限期三罷

2019-08-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「連登（LIHKG）」討論區網友十二日舉行第三場「民間記者會」，播放十一日「香港警察濫捕及重創示威者致血肉模糊」短片，指控警方清場時對民眾近距離開槍、以布袋彈射眼，甚至假扮示威者製造與煽動警民衝突。發言代表直指：「警方之前不斷譴責的暴動行徑，到底有多少是出自警方的精心策劃？」

民間記者會發言代表批評，警方十一日在港鐵太古站內不足一公尺處「行刑式」開槍掃射民眾、將民眾推下樓梯、在港鐵葵芳站內發射催淚彈進行無差別攻擊等行為，使用過當武力，涉及濫權執法，呼籲當局成立獨立調查委員會徹查，並公開行動指引與安全守則，釐清港警是否涉犯「酷刑罪」。

香港進入軍管 醫護響應罷工

十一日尖沙咀衝突期間，一名據稱是急救員的女子，右眼遭警方以疑似布袋彈射傷，恐導致毀容失明，引發輿論譁然。民間記者會指出，根據《就執法方面的非致命武器及相關設備的日內瓦指引》諮詢文件，布袋彈應該只向下半身發射，絕不應瞄準頭部，否則屬非法使用。人權團體「民權觀察」引用催淚彈供應商的安全指引，指出催淚彈只可於戶外或通風良好之處，警方在港鐵站內發射多枚催淚彈，完全罔顧民眾安全。

香港十二所大專院校學生會十二日發表聯合聲明，形容香港已進入「軍管時代」，港府縱容警方濫權濫暴、目無法紀地毆打無辜民眾和記者，才是香港法治崩壞的元凶，揚言即日起發動無限期「三罷」（罷工、罷課、罷教），直到濫權執法的員警受到法律制裁，港府回應民間反修法（逃犯條例）五大訴求為止。

數百名醫護人員十二日下午也發起罷工，號召民眾響應在東區醫院、瑪嘉烈醫院、葵涌醫院等多處的集會，敦促當局重視「人道救援精神」，保障所有港人安全。

聲援香港 一天募得200萬美元

反送中「G20團隊」十二日上午再發起網路群眾集資活動，用於十七日、十八日全球登報，揭露港府的戰爭罪行。活動開始不到一個小時，就迅速募得目標金額一百萬美元，至十二日晚間已募得近兩百萬美元。G20團隊指出，香港「警黑暴力」顯然已達恐怖攻擊、戰爭罪行程度。

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