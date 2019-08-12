港澳列為國家 凡賽斯被道歉

2019-08-12

凡賽斯︰Ｔ恤已下架銷毀

〔編譯茅毅／綜合報導〕義大利名牌「凡賽斯」（Versace）一款Ｔ恤上的文字，將香港和澳門列為國家，引發中國媒體與網友跳腳。凡賽斯雖在十一日凌晨透過官方「微博」表達歉意，宣稱是「錯誤設計」；七月廿四日已下架並「銷毀」；凡賽斯的藝術總監唐娜特拉．凡賽斯（Donatella Versace）十一日晚間也透過ＩＧ表示，此事為「令人遺憾的錯誤」，「深感抱歉」，表示「從未想要不尊重中國的國家主權」。但在中國市場代言該品牌的中國女星楊冪，同日仍由經紀公司公開發表終止合作聲明，表態「堅持一中原則，維護祖國統一，是每個國民義不容辭的責任」。

中國市場代言人女星楊冪 發表終止合作聲明

凡賽斯這款Ｔ恤將十餘個「國家」卅一個城市的英文名稱，由左至右以「城市︱國家」的方式印在衣服上，例如「Milan-Italy」（米蘭︱義大利）。包括美國、德國、法國、英國、義大利、比利時、西班牙、葡萄牙、巴西、日本、南韓、馬來西亞及澳洲都沒問題，中國的部分卻「出包」，僅將北京和上海列為中國城市，港澳則分別寫成「香港︱香港」與「澳門︱澳門」。

中國網友嗆滾出中國

眼尖的中國網友發現後大加撻伐，怒批在中國名為「范思哲」的凡賽斯違抗「一中原則」，因此「從今起，這品牌在中國涼涼了，滾出中國！中國一點也不能少」。「涼涼」是中國網路用語，暗指「死（完蛋、慘）了」。

儘管凡賽斯十一日在社群媒體上發文，「為此次爭議事件深表歉意」，聲稱是「疏忽」，強調該公司「熱愛中國，堅決尊重中國領土國家主權」，但許多中國網友仍不領情，怒指「對中國人來說，在微博道歉等於敷衍，也就是你們（凡賽斯）不想要中國市場，真心誠意道歉，請上『臉書』、『推特』及『ＩＧ』」。

對此，凡賽斯史上首位中國品牌大使楊冪，十一日透過「嘉行傳媒」發表聲明，指她為此感到「無比憤慨」，已寄出「解除協議（解約）告知函」，停止雙方一切合作，因為「無論何時，祖國的主權和領土完整（皆）神聖不可侵犯」。

此事乃外商處理涉中事務時，遭遇一連串「失言、失禮」風波的最新案例，而且正值香港「反送中」抗爭愈演愈烈之際。義國名牌Dolce & Gabbana（D&G）去年一則廣告影片中，一名華裔模特兒吃力地以筷子吃義大利麵及披薩，在中國引發反彈，商品也遭抵制。今年，德國「徠卡」（Leica）照相機的宣傳影片中，出現一九八九年天安門事件的「坦克人」身影，徠卡急忙切割，強調影片並非由其委託製作和許可發佈。

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