港警闖地鐵大廳 狂射催淚彈

2019-08-12

女子尖沙咀遭警彈襲 傳失明

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」示威者十一日持續「全城快閃抗爭」運動，未獲警方同意舉行的「深水埗遊行」和「港島東遊行」，吸引近萬名黑衣人自發性集結，並在港鐵港島線各大站、紅磡海底隧道九龍閘口等交通要道，採取「快閃堵路」示威戰術，警方為驅離示威者，竟強闖港鐵葵芳站大廳，罔顧地鐵乘客安危，對內狂射催淚彈，造成乘客與示威者四散奔逃。

此外，示威者在尖沙咀警署、軒尼詩道、灣仔警察總部等地，都與警方爆發流血衝突，甚至互擲催淚彈及燃燒物。香港媒體報導，員警穿黑衣、戴粉紅色防毒面具，佯裝成示威者，持警棍毆打並逮捕多名示威者，還有路人頭部中彈，血流如注，網路更傳聞尖沙咀衝突期間，一名女子右眼遭催淚彈擊中，緊急送醫救治，但已永久失去視力。

港警此前以維護公共安全與秩序為由，接連否決十一日港島東、深水埗的遊行，僅批准十一日下午在維多利亞公園的集會。根據香港現行法令，參與未經批准的集結，最重可能面臨五年徒刑。因應深水埗遊行，鴨寮街周邊商家十一日多半暫停營業，深水埗警署內外則設置俗稱「水馬」的充水式護欄、防護網，並出動「銳武」裝甲車戒備。

數千民眾高舉「反送中，停止衝擊」等標語，從楓樹街球場出發，陸續佔據長沙灣道、深水埗警署、長沙灣警署、西九龍中心天橋等地，架設路障阻礙交通，噴漆塗鴉或以雷射筆照射警署設施。警方下午五時三十分許率先在深水埗警署周邊施放催淚彈驅離，長沙灣警署等地不久後也開始清場；示威者隨後四散到尖沙咀警署、栢麗購物大道、港鐵葵芳站等地聚集，與警方爆發多波對峙衝突。

紅衣人施暴 身穿「我是福建人」

港島東遊行方面，北角警署也設置充水式護欄、五層樓高的防護網戒備。數千名黑衣人下午四時從維多利亞公園往港鐵銅鑼灣站、灣仔方向前進，陸續佔據銅鑼灣軒尼詩道、盧押道等地，造成交通堵塞；部分示威者前往金紫荊廣場噴漆塗鴉地磚，還有抗爭者朝警方扔出疑似汽油彈的易燃物。

下午七時許，警方開始在銅鑼灣駱克道等地連續發射催淚彈清場，示威者隨後四散灣仔、北角、港鐵修頓站，繼續與警方對峙。晚間八時許，北角英皇道發生多名黑衣人與記者被圍毆的突發事件，施暴者疑似為衣服印有「我是福建人」字樣的紅衣人及兩名身穿藍衣的不明人士。

港警十一日凌晨證實，已在未獲發不反對通知書的十日大埔遊行及其後續多區示威行動中，拘捕共十六名涉及非法集結、藏有攻擊性武器、襲警等罪名的示威者。與此同時，由於港府一再拒絕成立獨立調查委員會，調查警方是否違法濫權，香港網友已公布「民間獨立調查報告書」，揭露警方在處理反送中抗爭時，疑似違法的大量影片。

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