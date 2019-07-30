香港公務員 8.2上街反送中

2019-07-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港公務員歷來保持政治中立，但在「反送中」抗爭愈演愈烈之際，已有公務員申請於八月二日舉行名為「公僕仝人（同仁），與民同行」的集會，主張包括要求港府撤回「逃犯條例修訂草案」、調查警方執法是否濫權等五大訴求，屆時可望有兩千公僕參與。

香港媒體報導，港鐵逾千名列車長發起連署，訂於三十日罷工，在調景嶺站發起「全港大塞車」行動，抗議港鐵當局對元朗站攻擊事件的處理，但港鐵工會表態不會參與，籲請同仁堅守崗位。

香港勞工處職員顏武周為集會發起人之一，他在二十九日向警方申請「不反對通知書」，集會訂於晚間七時至九時於中環遮打花園舉行。顏武周強調，公務員恪守政治中立，但脫下制服後都是港人，不代表無法對政治議題發聲；這次集會僅代表個人身分，於下班時間舉行，相信不會被秋後算帳。根據香港公務員守則，首長級人員、政務主任、新聞主任及警務處紀律部隊人員，均禁止參與政治活動，但有前官員告訴媒體，只要不屬上述職系，舉辦集會表達意見並未違反條例；以往公務員曾遊行反對減薪，完全合乎法律，這次集會主題為「與民同行」，應無太大問題。

此外，港府二十三個部門的逾百名公務員，近日也在網路連署公開信，譴責警方在上環的血腥鎮壓及元朗白衣人暴力事件，痛批特首林鄭月娥難辭其咎，呼籲港府正面回應五大訴求。公務員在連署信上張貼他們的職員證證明身分，但以便利貼等物遮掩姓名或職稱。

港府新聞主管、運動員批警濫權

港府數名新聞處主任也發表公開信，批評警方「使用過度武力」、「選擇性執法」 ，官方新聞稿「混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥」。信中指稱，社會期望新聞處保持政治中立，但當前局勢已無選擇中立的餘地，保持中立和沉默等同於支持施壓者，向惡勢力低頭。

除了公務員，鮮少公開表達意見的運動員，也在「連登」網路論壇發表公開信，其中四十七人以便利貼遮住證件姓名，只露出「香港體育學院」字樣。信中提到，他們對警方濫權及元朗暴力感到痛心，促請林鄭及其團隊回應港人五大訴求。

香港美國商會二十九日也發表聲明，指出國際企業對香港前景感到悲觀，擔心暴力升級及政治僵局，使香港淪為更趨危險之地；多數商會成員認為，香港領導人應立即採取實際行動，處理抗議人士的核心訴求，恢復對香港身為亞洲卓越國際商業及金融中心的信心。

此外，約有五千名醫護人員連署，譴責警方濫用暴力，進行無差別攻擊，危害港人生命安全。

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