「香港邊城青年」在台成立 促全球開花

2019-07-30

〔記者呂伊萱、王榮祥、編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒，為了在海外團結傳達香港經驗與意志，在台灣的香港人昨正式宣布成立「香港邊城青年」，懇請各界共同捍衛公義，矢志團結在台港人，將運動的本意和精神傳到國際社會，在世界遍地開花，希望有志之士站在同一陣線；在追求民主自由的路上，台灣與香港一直互相支持，「在台灣，撐香港！」

自香港「反送中」抗爭爆發以來，在台香港青年組織「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」發聲。經過近兩個月，在台港人昨進一步宣布成立「香港邊城青年」，「身在異鄉，心繫我城」，以行動支持遠在家鄉的同伴，並揭示香港的經驗和困境，呼籲台灣社會關注，讓世人對民主、自由及人性有更多思考。

在台港生為支援反送中運動，二十七日在高雄舉辦募集安全帽活動，短短一百五十分鐘便募集超過千頂，比預期目標五百頂多出一倍，對高雄人的熱情十分感動。這項活動從當天下午約五點開始，約六點便已達標；七點半活動結束時，已募集超過一千頂，其中還有不少是全新安全帽；另外還募集逾十萬台幣，也將用於支援反送中。

全球港人聯署 向英國會請願聲援

另一方面，英國「衛報」報導，一群散居世界各地港人自發組成的「與香港站在一起」（StandwithHK）組織，也在網路上同步展開「現代化抗爭」，尤其是針對與中國簽署《中英聯合聲明》的英國，透過多元媒體工具帶動輿論，並在英國發動連署、向國會議員請願，在日後有關香港和中國的條款中，加入人權、公民自由等內容；同時也致函英國首相，呼籲落實英國在《中英聯合聲明》下的法律、歷史和道德責任。

本月初，該組織在一天內成功募得三十二萬英鎊（約一二五七萬台幣），廿四日在英國七家媒體刊登廣告，指控中國持續違反《中英聯合聲明》，也買下廿六日台灣《自由時報》頭版半版，提出「保衛台灣，重奪香港」訴求，呼籲台灣人不要相信中國政府的任何承諾。

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