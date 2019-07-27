「光復元朗」遭3殺 反送中機場突圍

2019-07-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕為能如期於廿七日舉行「光復元朗」遊行，四名香港新界元朗區居民廿六日再度向香港警方申請發給「不反對通知書」，但當天就遭警方駁回。面對「反送中」人士廿一日遭到疑似黑幫份子的「白衣人」在港鐵西鐵線元朗站等地「無差別」攻擊，香港民眾支援聲浪不斷，示威者廿六日在赤鱲角機場舉行「和你飛」集會，向旅客傳達反送中理念；一千五百名香港公立醫院的醫護人員也在伊利沙伯醫院集會，反對元朗暴力事件。

此前有元朗居民、創建港人自決組織的鍾健平，代網友向警方申請同意於廿七日舉行光復元朗遊行，但被港警以「擔心（爆發）衝突構成危險」等五項理由，發出反對通知書；上訴委員會廿六日則裁定，維持警方拒絕鍾健平申請案的決定。接著林進等四人在調整遊行路線後，廿六日再向警方提出申請遊行，但當晚就收到警方發出的反對通知書，尚未決定是否上訴。

林進坦言，對警方沒什麼信心，擔心即使兩個遊行的申請案都遭否決，市民仍會堅持遊行，屆時將造成元朗陷入大混亂。有大批網友揚言，廿七日將硬闖元朗「郊遊」、「食好西」（吃好料）。

政務司長道歉 稱白衣人暴徒

元朗暴力事件發生後，香港多所大專院校及中學校長相繼發表聲明，呼籲學生遠離光復元朗遊行，避免受傷。港府第二號人物、政務司長張建宗廿六日亦直指施暴的白衣人為「暴徒」，並首度向受傷的民眾道歉，與迄今仍未致歉的警方明顯不同調。對此，香港警務督察協會主席伍偉基聲稱，張的言論恐「動搖警隊的信念」。

另一方面，香港航空業工作者廿六日在香港國際機場（赤鱲角機場）接機大廳，發起名為「和你飛」的集會，希望將「反送中」訴求傳達給旅客，示威者並高呼「（特首）林鄭下台」、「沒有暴動，只有暴政」等口號，還有人促請美國國會通過「香港人權及民主法案」。部份航管人員發表公開信，要求政府立即回應訴求，否則會發起不合作運動，恐影響機場運行。主辦單位指稱，高峰期間約有一．五萬人參與，警方則稱四千人。這也是反送中示威首次延燒到香港國際機場。

在九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院，也聚集一千五百名香港公立醫院的醫護人員，抗議元朗暴力事件，強調「醫護市民，一起同行」，要求政府須保護市民免於恐懼。醫學會前會長蔡堅發言時，甚至痛斥港府是「狗屎垃圾」。

面對港府不同部門的公務員連署，要求特首回應反送中訴求，否則不排除罷工，香港中文大學高級講師蔡子強認為，這顯示林鄭月娥已難以管治港府。此外，香港法官廿六日裁決，二○一四年「佔中運動」期間，涉嫌毆打香港泛民主派政黨「公民黨」前黨員曾健超的七名警察，分別獲得減刑或撤銷罪名而當庭釋放。曾健超認為，這將激起民憤。

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