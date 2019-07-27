北京搬出駐港解放軍 美提醒「做正確的事」

2019-07-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國軍方暗示可依法動用駐港解放軍後，美國國務卿龐皮歐廿五日接受「彭博電視台」專訪時指出，中國在處理香港示威上，應「做正確的事」。與此同時，美國國會議員也呼籲川普政府，應對中國威脅動用駐港解放軍的做法嚴厲譴責。

中國國防部發言人吳謙日前提及，香港部份激進示威者的行為挑戰中央政府權威，碰觸「一國兩制」原則底線，暗示若港府提出請求，北京會依「駐軍法」，派出駐港部隊維持秩序。儘管分析家認為，北京動用解放軍的機率不高，但吳謙的發言已引發港人及西方關切。

對此，龐皮歐受訪時表示，中國應「做正確的事」，希望香港示威能保持和平。避免抗議發生暴力相當重要，這符合全球最佳利益，促請各方避免暴力。另外，美國國務院發言人也告訴香港南華早報，美方敦促北京遵守「中英聯合聲明」及「香港基本法」，允許香港行使高度自治。

在此期間，美國國會及行政部門中國委員會主席麥高文與共同主席魯比歐則發表聯合聲明強調，無法接受北京動用駐港解放軍干預的威脅，這只會升高緊張情勢。促請川普政府公開強烈譴責「任何針對香港民眾及美國在港居民的威脅」。

在香港元朗白衣人攻擊示威民眾事件後，中國外交部曾奉勸美國收回在香港伸出的「黑手」，但也有香港議員和媒體質疑，中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）才是幕後黑手，下令香港黑社會打人。

對此，中聯辦有關負責人則告訴香港中通社，「黑手」一說是對中央駐港機構的惡意抹黑。中聯辦堅決反對「黑色恐怖」及「白色恐怖」，將保留追究有關媒體及人士的法律責任。

中國外交部發言人華春瑩二十五日以「企圖引狼入室的人」，不點名批判香港「民間人權陣線」，指勾結外部勢力、禍國殃民者不會有好下場，並強調駐港部隊是維持香港穩定繁榮的定海神針。中國官媒新華社亦發表時事評論，痛批西方政客和媒體對香港事務指手畫腳，吹捧破壞社會秩序、踐踏法治底線的極端暴力行為，恣意抹黑「一國兩制」和中央政府對港政策。中國外交部駐港公署先前痛斥，魯比歐等人長期惡意攻擊中國，其「涉港謬論」一派胡言、歇斯底里。

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