香港局勢惡化 北京恐來硬的

2019-07-24

可能宣布緊急狀態 在港實施中國法律

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港新界元朗地區二十一日晚間發生白衣人暴打「反送中」示威者事件，震驚全球，美國和英國政府一致譴責暴力，卻遭中國外交部反嗆要美國收回向香港伸出的「黑手」。分析家認為，若香港情勢惡化，北京將出手介入，並可能採取更強硬手段，包括宣布緊急狀態，據此在香港實施中國相關法律。

川普︰希望習會做正確的事

美國國務院二十二日聲明，香港持續示威反映港人情緒，以及對香港自治遭侵蝕的廣泛關切，而幫派份子暴力攻擊平民、記者，尤其令人不安，將危及當地長期以來在國際事務上所享有的特殊地位。英國外交部國務大臣穆里森（Andrew Murrison）也說，元朗暴力「令人震驚、無法接受」，英國「將密切關注此事」。

美國總統川普被問到元朗事件時並未直接回應，只說：「中國如果想的話，可以阻止（示威）。」「我認為習主席一直表現得非常負責任…我希望習主席會做正確的事。」

中國外交部發言人華春瑩二十三日回嗆，從香港媒體報導可明顯看出，外國勢力在背後操縱、策劃甚至組織實施有關行動，「奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手」；她也反問英國：「對香港殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎？」

德國「明鏡週刊（Der Spiegel）」報導，德國自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）日前率團訪問香港，會晤民主派人士，卻在隨後訪問北京時遭到粗魯對待，許多預定行程取消。據稱中方指責德方給予港人庇護，乃香港情勢激化的導火線，雙方不歡而散。

另一方面，香港警方追查七二一元朗暴力事件涉案人士，至二十三日已逮捕十一人，包括在香港國際機場攔截企圖潛逃出境的黑道份子、綽號「鬥雞學」的鄧志學。前一天警方已逮捕六名年齡在二十四歲到五十四歲之間的男子，據稱六人中有四人具黑道背景，其中三人隸屬「和勝和」，另一人為「14K」。警方目前以涉嫌「非法集結」罪名拘捕，不排除日後以其他罪名起訴。

元朗事件 港警逮捕11人

香港情勢升溫，正值北京最高領導階層下月可能召開年度北戴河會議。嚴格過濾香港反送中示威的三大官方媒體，一連兩天批評北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）遭示威者破壞，並播出相關畫面，對元朗白衣人暴力卻隻字未提，已使若干中國民眾對香港示威由同情轉為憤怒。北京航空航天大學法學副教授田飛龍和智庫「國家綜合開發研究院」常務副院長郭萬達都認為，中國民眾情緒轉變，可能助長北京對香港採取更強硬手段，包括宣布緊急狀態，據此在香港實施中國相關法律。

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